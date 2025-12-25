scorecardresearch
 
PM Modi Lucknow Visit Live: वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में होंगे पीएम मोदी, प्रेरणा स्थल की देंगे सौगात 

aajtak.in | लखनऊ | 25 दिसंबर 2025, 8:10 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे. अपने लखनऊ दौरे के दौरान पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे. यह प्रेरणा स्थल वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है. पीएम मोदी इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है.

8:05 AM (6 मिनट पहले)

PM Modi Lucknow News: आज लखनऊ में होंगे पीएम मोदी

Posted by :- Bikesh Tiwari

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 65 एकड़ में बने ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन करेंगे. यहां 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं, संग्रहालय और भव्य परिसर विकसित किया गया है.

