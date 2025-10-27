scorecardresearch
 

शराब की ऐसी लत: हाथ में यूरिन बैग, सिर पर पट्टी, प्लास्टर भी चढ़ा... अस्पताल से निकल ठेके पहुंच गया मरीज

शाहजहांपुर जिले के थाना निगोही क्षेत्र का निवासी विपिन अस्पताल में भर्ती था. उसका एक्सीडेंट हो गया था. इस बीच विपिन वार्ड में कर्मचारी और अपने परिवार को चकमा देकर बाहर निकल गया. उसने ठेके पर जाकर शराब खरीदी फिर पास के ही हैंडपंप पर पानी लेकर शराब पी. आखिर में नशे में होने के बाद चुपचाप बेड पर आकर लेट गया.

शराब के ठेके पर मरीज का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
शराब के ठेके पर मरीज का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)

यूपी के शाहजहांपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां अस्पताल में भर्ती एक मरीज डॉक्टरों और तीमारदारों को चकमा देकर सीधे देसी ठेके पर पहुंच गया. वहां उसने शराब खरीदी और फिर हैंडपंप के पास आराम से बैठकर उसे पिया. इसके बाद नशे में वापस अपने वार्ड में आकर बेड पर लेट गया. 

पूरा मामला शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है. एक्सीडेंट में घायल मरीज अस्पताल में कुछ दिन से एडमिट है. उसके कैथेटर पड़ा है, सिर पर पट्टी भी बंधी है, मगर इस हाल में भी वो शराब के ठेके पर पहुंच गया. अब उसका वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य ने जांच की बात कही है. देखें वीडियो- 


 
दरअसल, थाना निगोही क्षेत्र के रहने वाले विपिन का दो दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था. उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर वार्ड में भर्ती कराया गया था. इस बीच विपिन वार्ड में कर्मचारी और अपने परिवार को चकमा देकर बाहर निकल गया और ठेके पर जाकर उसने शराब खरीदी. फिर पास के ही हैंडपंप से पानी लेकर शराब पी और बची हुई शराब की बोतल उसने जेब में रख ली. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

वहीं, विपिन की मां का कहना है कि बेटे का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था तब से अस्पताल में भर्ती है. उसका दिमाग काम नहीं करता. पत्नी भी महीने भर अस्पताल में भर्ती रही. आखिर में कैंसर से उसकी मौत हो गई. अब बेटे ने ऐसी हरकत कर दी है कि हम क्या बताएं. बहुत परेशान हैं. 

इस मामले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य राजेश कुमार ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि यह वीडियो संज्ञान में आया है. इस मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ कहना संभव होगा. फिलहाल, मरीज का मेडिकल कॉलेज से निकलकर और शराब खरीद कर पीना मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था सवाल उठा रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि 'आज तक' नहीं करता है. 

---- समाप्त ----
