नोएडा में Thar ने ESIC अस्पताल के पास कई वाहनों को मारी टक्कर, घायल ने बताई पूरी घटना

नोएडा के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में सेक्टर-22 स्थित ESIC अस्पताल के पास तेज रफ्तार थार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में राणा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर के बाद चालक भागने लगा, लेकिन लोगों ने गाड़ी पकड़ ली. पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू की है. थार में सवार युवक स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं.

घटना का वीडियो वायरल.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन का खौफनाक मामला सामने आया है. थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-22 स्थित ESIC अस्पताल के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में थी और अचानक उसने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया.

टक्कर के बाद भागने लगा चालक

जानकारी के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद थार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार होने लगा. हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी का पीछा किया और कुछ दूरी पर थार को पकड़ लिया. इसके बाद तुरंत थाना सेक्टर-24 पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस ने थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया और चालक समेत गाड़ी में मौजूद युवक को अपने साथ थाने ले गई.

स्कूली छात्र होने की आशंका

पुलिस के अनुसार, थार में सवार युवक स्कूली छात्र लग रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों युवक नाबालिग हैं या बालिग. इस बिंदु पर पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है. अगर चालक नाबालिग पाया जाता है, तो मामले में संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

देखें वीडियो...

घायल ने बताई आपबीती

हादसे में घायल राणा सिंह ने बताया कि वह अपने दफ्तर से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार थार ने उन्हें टक्कर मार दी. उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. घायल ने बताया कि प्राथमिक इलाज के बाद वह थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में है. फिलहाल उनका इलाज जारी है.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. थार किसकी है, चालक कौन है और वाहन इतनी तेज रफ्तार में क्यों चलाया जा रहा था, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

