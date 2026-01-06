scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जुड़वा भाइयों की गजब करतूत... बड़ा बैठता था दुकान पर तो छोटा करता था चोरी, चेहरा देख गच्चा खा जाती थी पुलिस

नोएडा पुलिस ने दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. मामले में दो जुड़वा भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से 15 दोपहिया वाहन और भारी मात्रा में दोपहिया वाहनों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं.

Advertisement
X
बाइक चुराने वाले दोनों जुड़वा भाई. (Photo: ARVIND OJHA /ITG)
बाइक चुराने वाले दोनों जुड़वा भाई. (Photo: ARVIND OJHA /ITG)

नोएडा की फेज-1 थाना पुलिस ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह के मास्टरमाइंड एक जैसे दिखने वाले दो जुड़वा भाई थे. दोनों की सकल भी एक जैसी थी और इसी का फायदा उठाकर दोनों बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देते थे और पुलिस भी गच्चा खा जाती थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 चोरी की दो पहिया समेत भारी मात्रा में वाहनों के पार्ट्स भी बरामद किए हैं. बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की खास बात यह थी कि आरोपी अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान दोनों हमशकल जुड़वा भाई हैं. दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर अदल-बदल करते थे, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता था. एक भाई दुकान पर बैठता था, जबकि दूसरा उसी दौरान धूम-3 स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम देता था.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: पहले करते बाइक चोरी, फिर नंबर प्लेट बदलकर करते थे सेल... 3 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Bike thief gang arrested
शौक पूरा करने के लिए करते थे बाइक चोरी, गाजीपुर में गैंग के तीन शातिर चोर गिरफ्तार
बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार
पति की सच्चाई जानते ही पत्नी पहुंची थाने (Photo: AI-generated by ITGD Design Team)
सात फेरों में छुपा था राज, सुहागरात में खुली पोल.. नोएडा में गंजापन छिपाने वाला पति फंसा 
crime scene
युवक के मर्डर मामले में 2 गिरफ्तार, न्यू ईयर पर 15वें फ्लोर से धक्का देकर ली थी जान
शादी के बाद पति निकला गंजा, धोखाधड़ी का आरोप लगाकर पत्नी ने दर्ज कराई FIR

कंपनी और सोसाइटी के बाहर से करते थे चोरी

पुलिस ने सोमवार को सेक्टर-14ए के पास से दोनों जुड़वा भाइयों समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतबा, अरमान उर्फ सुट्टा, उलमान और विजय के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल/स्कूटर/स्कूटी के अलावा 12 मोटरसाइकिल की टंकी, 5 साइलेंसर, 5 मुखोटे, 4 मडगार्ड और 2 टायर रिम बरामद किए हैं.

Advertisement

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली, नोएडा, एनसीआर और आसपास के इलाकों में कॉलोनियों, सोसाइटियों, कंपनियों और फैक्ट्रियों के आसपास खड़े दोपहिया वाहनों की पहले रेकी करते थे. फिर इसके बाद मौका पाकर वाहनों का लॉक तोड़कर चोरी कर लेते थे. चोरी के बाद वाहनों को कबाड़ी की दुकानों पर ले जाकर काट दिया जाता था और उनके पार्ट्स ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे. कई बार पूरे वाहन सस्ते दामों पर दूसरे राज्यों में भी बेच दिए जाते थे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement