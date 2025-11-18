ग्रेटर नोएडा: पहले करते बाइक चोरी, फिर नंबर प्लेट बदलकर करते थे सेल... 3 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने दोपहिया चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक, दो स्कूटी और दो चाकू बरामद किए हैं. यह गैंग नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और विभिन्न थानों में दर्ज कई आपराधिक मुकदमों में वांछित चल रहा था.

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते थे बिक्री

एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि रविवार को टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ चोरी की बाइक के साथ गैंग के सदस्य सुपरकास्ट के पास कच्ची सड़क पर मौजूद हैं. इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपी विनय उर्फ छोटा राजा, विपिन उर्फ कलुआ और सुमित उर्फ नेपाली को गिरफ्तार कर लिया. विनय और विपिन के पास से एक-एक चाकू भी बरामद हुआ है.

आरोपी विनय उर्फ छोटा व विपिन उर्फ कलुआ बुलंदशहर और सुमित उर्फ नेपाली कासगंज का निवासी है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी एनसीआर के कई इलाकों से बाइक और स्कूटी चोरी करते थे. उन पर फर्जी नंबर लगाकर उन्हें बेच देते थे. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 9 बाइक और दो स्कूटी बरामद की गई है. जिनमें कई वाहन नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों से संबंधित पाए गए.

आरोपियों के खिलाफ कई थानों में दर्ज है FIR

गिरफ्तार विनय उर्फ छोटा राजा के खिलाफ बादलपुर, बिसरख, साउथ ईस्ट दिल्ली और गाजियाबाद में कई मुकदमे दर्ज हैं. इसी प्रकार विपिन उर्फ कलुआ पर क्रासिंग रिपब्लिक बिसरख, दिल्ली और गाजियाबाद में मामले पंजीकृत हैं. तीसरा आरोपी सुमित उर्फ नेपाली भी वाहन चोरी के कई मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ भी बिसरख, दिल्ली और गाजियाबाद में मुकदमे दर्ज पाए गए.

बरामद वाहनों में स्प्लेंडर प्लस, एक्टिवा स्कूटी समेत कई दोपहिया वाहन शामिल हैं. जिनके इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर संबंधित थानों की एफआईआर से मेल की जा रही है. आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक कार्रवाई भेजा गया दिया है.

