दिल्ली- मेरठ हाइवे पर भीषण हादसा, मदद कर रहे लोगों को दूसरे ट्रक ने रौंदा, कई फुट तक उछले

उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में स्थित दिल्ली-मेरठ हाइवे पर देर रात एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के दिल्ली मेरठ हाइवे पर देर रात मेरठ से दिल्ली आने वाले बीच वाले लेन पर एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराया.

कई फुट ऊपर हवा में उछले लोग

हादसे के बाद वहां मौजूद अन्य ट्रक चालक पिकअप चालक की मदद के लिए पहुंचे. इसी दौरान पीछे से सब्जियों से भरा हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक आया और पिकअप चालक की मदद कर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया. टक्कर इतनी भयावह थी कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल लोग कई फुट ऊपर हवा में उछल गए. सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया.

रौंदे गए मदद के लिए पहुंचे लोग

प्रत्यक्षदर्शीयों ने बताया कि एक तेज रफ्तार टेंपो अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया. हम लोग मदद करने पहुंचे ही थे कि पीछे से एक और तेज ट्रक आ गया और सीधे वहां खड़े लोगों को रौंद दिया. चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत बहुत नाजुक है. एक व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट आई है. टक्कर इतनी तेज थी कि लोग कई फुट ऊपर उछल गए.

अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में भर्ती तीन घायलों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि थाना सेक्टर 58 क्षेत्रान्तर्गत मेरठ दिल्ली हाइवे पर मेरठ से आने वाली बीच वाली लेन पर सड़क दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुयी. उक्त सूचना पर थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पिकअप एक ट्रक से टकरा गई थी तथा पिकअप में फंसे ड्राइवर अमित को 03 ट्रक चालक बचाने दौड़े थे तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार सब्जी के ट्रक ने ड्राइवरों को भी टक्कर मार दी गयी जिस कारण वह घायल हो गये हैं.

