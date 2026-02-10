scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली- मेरठ हाइवे पर भीषण हादसा, मदद कर रहे लोगों को दूसरे ट्रक ने रौंदा, कई फुट तक उछले

नोएडा के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में दिल्ली- मेरठ हाइवे पर तेज रफ्तार ने एक बार फिर कहर बरपाया, जब एक पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मदद कर रहे ट्रक चालकों को पीछे से आए तेज रफ्तार सब्जी लदे ट्रक ने रौंद दिया. भीषण टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें तीन की हालत नाजुक बनी हुई है.

Advertisement
X
दिल्ली-मेरठ हाइवे पर भीषण हादसा (Photo: itg)
दिल्ली-मेरठ हाइवे पर भीषण हादसा (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में स्थित दिल्ली-मेरठ हाइवे पर देर रात एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के दिल्ली मेरठ हाइवे पर देर रात मेरठ से दिल्ली आने वाले बीच वाले लेन पर एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराया.

कई फुट ऊपर हवा में उछले लोग

हादसे के बाद वहां मौजूद अन्य ट्रक चालक पिकअप चालक की मदद के लिए पहुंचे. इसी दौरान पीछे से सब्जियों से भरा हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक आया और पिकअप चालक की मदद कर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया. टक्कर इतनी भयावह थी कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल लोग कई फुट ऊपर हवा में उछल गए. सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया.

सम्बंधित ख़बरें

Surajkund fair accident
'परमात्मा का कुछ रहा कि हादसा हो गया...', सूरजकुंड हादसे पर बोले हरियाणा के मंत्री
road accident in muzaffarnagar involving speeding scooter and bike
तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसा CCTV में कैद
Delhi Janakpuri
दिल्ली गड्ढा हादसा: दो ठेकेदारों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, एक की हिरासत बढ़ी
नोएडा एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार, Video
Bouncers violent behavior at Garden Galleria mall in Noida
नोएडा के गार्डन गैलेरिया में दिखी बाउंसर्स की गुंडागर्डी

रौंदे गए मदद के लिए पहुंचे लोग

प्रत्यक्षदर्शीयों ने बताया कि एक तेज रफ्तार टेंपो अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया. हम लोग मदद करने पहुंचे ही थे कि पीछे से एक और तेज ट्रक आ गया और सीधे वहां खड़े लोगों को रौंद दिया. चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत बहुत नाजुक है. एक व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट आई है. टक्कर  इतनी तेज थी कि लोग कई फुट ऊपर उछल गए.

Advertisement

अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में भर्ती तीन घायलों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि थाना सेक्टर 58 क्षेत्रान्तर्गत मेरठ दिल्ली हाइवे पर मेरठ से आने वाली बीच वाली लेन पर सड़क दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुयी. उक्त सूचना पर थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पिकअप एक ट्रक से टकरा गई थी तथा पिकअप में फंसे ड्राइवर अमित को 03 ट्रक चालक बचाने दौड़े थे तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार सब्जी के ट्रक ने  ड्राइवरों को भी टक्कर मार दी गयी जिस कारण वह घायल हो गये हैं. 

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement