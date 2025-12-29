scorecardresearch
 
नोएडा: घने कोहरे ने रोकी रफ्तार, सड़कों पर रेंग रहे वाहन, स्कूलों में इस तारीख तक छुट्टी घोषित

नोएडा में रविवार देर शाम से ही घना कोहरा छाया हुआ है. जिससे पूरा शहर धुंध और कोहरे की घने चादर में लिपटा हुआ दिख रहा है. घने कोहरे के कारण जिले की सभी प्रमुख सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित है.

नोएडा में रविवार शाम से ही छाया है घना कोहरा. (Photo: Representational )
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर हालात और भी गंभीर हो गए हैं, जहां सोमवार को विजिबिलिटी लगभग जीरो तक पहुंच गई. कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन चलाना बेहद  मुश्किल हो गया है और चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कोहरे के देखते हुए स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है.

पार्किंग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर लोग

कोहरे की वजह से दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते वे हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं. वहीं कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य के करीब, फ्लाइट्स पर भी असर... एडवाइजरी जारी

स्कूल बंद करने का आदेश सभी बोर्डों पर लागू होगा. आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. 15 दिसंबर से यूपी-बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अन्य उत्तरी राज्यों में घना कोहरा पड़ रहा है. 

ट्रेनें भी चल रही हैं लेट

घने कोहरे का असर ट्रेनों पर पड़ रहा है. जिसके चलते राजधानी एक्सप्रेस से लेकर हर ट्रेन 10-12 घंटे लेट चल रही है. ट्रेन लेट चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 
 

