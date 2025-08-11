'CCTV देखा तब से सो नहीं पा रही हूं...' डे-केयर सेंटर की घटना बताते-बताते फफक पड़ी 15 महीने की बच्ची की मां

नोएडा के एक डे-केयर सेंटर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ टॉर्चर का मामला सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है. बच्ची की मां ने आजतक/इंडिया टुडे से बातचीत में अपना दर्द बयां किया, तो वह खुद को संभाल नहीं पाईं और फफक-फफक कर रो पड़ीं. बच्ची की मां ने कहा कि CCTV देखने के बाद से मेरी नींद उड़ गई है, एक हफ्ते से सो नहीं पा रही हूं.

बच्ची की मां के मुताबिक, 4 अगस्त की सुबह उनके पति बच्ची को डे-केयर छोड़कर ऑफिस चले गए. दोपहर में करीब 12:30 बजे जब वह बच्ची को लेने पहुंचीं, तो सेंटर की तीनों टीचर्स गेट पर आईं और कहा कि शायद बच्ची को चिकनपॉक्स हो गया है, वह लगातार रो रही है. बच्ची को घर ले जाने पर मां को उसकी हालत देखकर शक हुआ और वह डॉक्टर के पास पहुंचीं. डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को बाइट किया गया है. तुरंत पता करें कि यह चोट कहां और कैसे लगी.

इसके बाद बच्ची की मां ने डे-केयर सेंटर की ऑनर से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि चोट घर या क्लिनिक में लगी होगी. जब CCTV फुटेज मांगी तो वह भी कई दिनों तक नहीं दिखाई गई.

सोसायटी के इसी फ्लैट में स्थित डे-केयर सेंटर में हुई घटना. (Photo: ITG)

पीड़ित बच्ची की मां ने कहा कि जब उन्होंने CCTV फुटेज की मांग की तो सेंटर प्रबंधन और कुछ लोगों ने दबाव बनाया कि वह केस न करें, इसके बदले माफीनामा ले लें. यहां तक कि एक पुलिसकर्मी और डे-केयर की मालिक चारु अरोड़ा के पति भी बातचीत में मौजूद थे. बच्ची की मां ने कहा कि हमें बार-बार कहा गया कि केस करोगे तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, सेटलमेंट कर लो.

CCTV फुटेज में क्या था?

आखिरकार कई दिन बाद दबाव और आश्वासन के बाद पुलिस की मौजूदगी में CCTV फुटेज बच्ची की मां को दिखाए गए. बच्ची की मां ने कहा कि फुटेज देखकर मैं सन्न रह गई. आया ने कमरे का दरवाजा बंद कर मेरी बच्ची का गला दबाया, पेंसिल मुंह में डाल दी, दीवार में पटका, जमीन पर गिराया और 45 मिनट तक टॉर्चर करती रही. वह मेरी बच्ची को गोद में उठाकर जोर से पटक रही थी.

बच्ची की मां का आरोप है कि डे-केयर सेंटर की ऑनर चारु अरोड़ा को भी यह सब सुनाई देना चाहिए था, क्योंकि यह उसी फ्लैट के कमरे में हो रहा था, जहां और भी बच्चे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. फुटेज देखने के बाद मां ने बच्ची का सीटी स्कैन करवाया है. बच्ची की मां ने कहा कि मुझे डर है कि दो महीने से मेरी बच्ची वहां जा रही थी, कहीं यह रोज का सिलसिला तो नहीं था. फुटेज देखने के बाद अब बाकी फुटेज देखने की मेरी हिम्मत नहीं है.

आया और डे-केयर की ऑनर पर केस दर्ज

थाना सेक्टर-142 एरिया में 15 साल की बच्ची के साथ आया (मेड) ने डे-केयर सेंटर में मारपीट की. बच्ची के पैर में दांत से काटा, जिसके हल्के निशान पाए गए थे. इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-142 पुलिस ने आया (मेड) और डे-केयर सेंटर की प्रमुख चारू अरोड़ा के विरुद्ध केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने आरोपी आया (मेड) को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. डे केयर सेंटर BLIPEE के विरुद्ध बीएसए गौतमबुद्धनगर और चाइल्ड वेलफेयर के अफसरों को पत्र लिखा गया है. नोएडा पुलिस ने लेबर कमिश्नर को भी लेटर लिखा है. लेबर कमिश्नर के यहां से डे केयर सेंटर की जांच के लिए टीम भेजी जा रही है. यहां नाबालिग लड़की को बतौर मेड काम के लिए रखा गया था.

बच्ची की मां का साफ कहना है कि हमने बच्ची को डे-केयर इसलिए भेजा कि वह वहां कुछ सीखे, खेले, बच्चों के साथ समय बिताए. हमें कभी अंदाजा नहीं था कि वह वहां टॉर्चर होगी. जितनी फीस हम देते हैं, उसके बदले हमें यह मिल रहा है? हम चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और डे-केयर सेंटर के खिलाफ सख्त एक्शन हो.

