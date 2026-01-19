scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड्डू खिलाकर महिला को किया बेहोश, फिर चुरा ले गया बच्चा... नंदन कानन एक्सप्रेस से 10 महीने का मासूम चोरी

नंदन कानन एक्सप्रेस से एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि एक महिला अपने 10 महीने के बच्चे के साथ कोडरमा जा रही थी. इसी दौरान उसका बच्चा चोरी कर लिया गया है.

Advertisement
X
महिला, जिसको बेहोश करके उसका बच्चा चुरा लिया गया. (Photo: Screengrab)
महिला, जिसको बेहोश करके उसका बच्चा चुरा लिया गया. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश में देश के सबसे व्यस्त दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ बड़ी वारदात सामने आई है. 14 जनवरी को दिन में ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला को नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश किया गया और उसके 10 माह के मासूम बच्चे को चुरा लिया गया. घटना के बाद रेलवे और जीआरपी में हड़कंप मच गया है.

लड्डू खाते ही बेहोश हो गई महिला

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुन्नी बेगम पत्नी राजू 14 जनवरी को नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन से अलीगढ़ रेलवे जंक्शन से झारखंड के कोडरमा जा रही थी. ट्रेन में हरे स्वेटर पहने एक युवक ने उससे दोस्ती की और उसको बेसन का लड्डू खिलाया. लड्डू खाते ही महिला बेहोश हो गई. फिर युवक उसका 10 माह का बच्चा लेकर फरार हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

(प्रतिकात्मक फोटो: Luke michael/Unsplash)
घर के बाहर खेल रहा ढाई साल का बच्चा चोरी, भीख मांगने वाली महिलाओं पर शक
भीड़ के हमले में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे
मेरठ: तीन साधुओं से मारपीट के आरोपी गिरफ्तार, बच्चा चोरी के शक में की थी पिटाई
देश के कईं राज्यों में आग की भयावह घटनाएं, सुरक्षा इंतजामों पर खड़े हुए गंभीर सवाल
खाली प्लॉट बन गया दलदल, ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई मौत
बरेली में दलित से बर्बरता का मामला सामने आया है. (Photo: Representational )
मू्ंछ काटी, सिर मुंडवाया और फिर चेहरे पर पोत दी कीचड़...बरेली में दलित युवक से बर्बरता

यह भी पढ़ें: कानपुर: मंदिर के पास महिला भिखारी का बच्चा चोरी, 5 लाख में बेचने की थी तैयारी, तभी पहुंच गई पुलिस; जानिए पूरी कहानी

नंदन कानन एक्सप्रेस मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, उसी समय महिला को हल्का होश आया. तब उसे पता चला कि उसका मासूम बच्चा गायब है. जिसका नाम इब्राहिम है. महिला के शोर मचाने पर रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी गई और तुरंत राजकीय रेलवे पुलिस को सूचना दी गई. घटना के बाद से महिला का रो-रोकर बुरा हाल है.

Advertisement

पुलिस ने शुरू की जांच

रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर मिर्जापुर जीआरपी में जीरो मुकदमा दर्ज किया गया और केस इटावा जीआरपी को सौंप दिया गया है. इटावा जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दो टीमें बच्चे और आरोपी की तलाश में लगी हैं. मिर्जापुर से इटावा तक स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

मुन्नी बेगम मूल रूप से झारखंड के कोडरमा की रहने वाली है. वह अपने मायके बड़े बेटे को लेने जा रही थी. उसका पति अलीगढ़ के क्वार्सी इलाके में मिस्त्री है. चोरी हुए बच्चे के अलावा महिला के तीन और बच्चे हैं. जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि घटना को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही बच्चा बरामद कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement