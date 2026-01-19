लड्डू खिलाकर महिला को किया बेहोश, फिर चुरा ले गया बच्चा... नंदन कानन एक्सप्रेस से 10 महीने का मासूम चोरी

उत्तर प्रदेश में देश के सबसे व्यस्त दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ बड़ी वारदात सामने आई है. 14 जनवरी को दिन में ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला को नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश किया गया और उसके 10 माह के मासूम बच्चे को चुरा लिया गया. घटना के बाद रेलवे और जीआरपी में हड़कंप मच गया है.

लड्डू खाते ही बेहोश हो गई महिला

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुन्नी बेगम पत्नी राजू 14 जनवरी को नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन से अलीगढ़ रेलवे जंक्शन से झारखंड के कोडरमा जा रही थी. ट्रेन में हरे स्वेटर पहने एक युवक ने उससे दोस्ती की और उसको बेसन का लड्डू खिलाया. लड्डू खाते ही महिला बेहोश हो गई. फिर युवक उसका 10 माह का बच्चा लेकर फरार हो गया.

नंदन कानन एक्सप्रेस मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, उसी समय महिला को हल्का होश आया. तब उसे पता चला कि उसका मासूम बच्चा गायब है. जिसका नाम इब्राहिम है. महिला के शोर मचाने पर रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी गई और तुरंत राजकीय रेलवे पुलिस को सूचना दी गई. घटना के बाद से महिला का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर मिर्जापुर जीआरपी में जीरो मुकदमा दर्ज किया गया और केस इटावा जीआरपी को सौंप दिया गया है. इटावा जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दो टीमें बच्चे और आरोपी की तलाश में लगी हैं. मिर्जापुर से इटावा तक स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

मुन्नी बेगम मूल रूप से झारखंड के कोडरमा की रहने वाली है. वह अपने मायके बड़े बेटे को लेने जा रही थी. उसका पति अलीगढ़ के क्वार्सी इलाके में मिस्त्री है. चोरी हुए बच्चे के अलावा महिला के तीन और बच्चे हैं. जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि घटना को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही बच्चा बरामद कर लिया जाएगा.

