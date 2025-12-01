कानपुर: मंदिर के पास महिला भिखारी का बच्चा चोरी, 5 लाख में बेचने की थी तैयारी, तभी पहुंच गई पुलिस; जानिए पूरी कहानी

कानपुर के पनकी मंदिर में भीख मांगने वाली महिला का 4 माह का मासूम बेटा चोरी हो गया. एक शातिर पति-पत्नी ने इस बच्चे का सौदा 5 लाख रुपये में एक नि:संतान दंपति से कर दिया था. हालांकि, पुलिस ने बच्चा बिकने से पहले ही तेजी दिखाते हुए ऑटो चालक जितेंद्र, उसकी पत्नी गीता, और बच्चा खरीदने वाले सचिन व गरिमा को गिरफ्तार कर लिया है.

समोसे का लालच देकर चुराया बच्चा

दरअसल, सेन पश्चिमपरा के रहने वाले सचिन और गरिमा को बच्चा न होने के कारण उन्होंने परिचित ऑटो चालक जितेंद्र सिंह से बच्चा दिलवाने की बात की. जितेंद्र ने अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर पनकी मंदिर में भीख मांग रही महिला की 13 साल की बेटी की गोद से उसके 4 माह के भाई को चुराने का प्लान बनाया.

बीते शुक्रवार को दोनों ने बच्ची को समोसा खिलाने के बहाने मंदिर के बाहर बुलाया, बच्ची जब समोसा खाने में व्यस्त हुई तो गीता ने उसकी गोद से बच्चा ले लिया और जितेंद्र ऑटो लेकर भाग गया.

सीसीटीवी से पकड़े गए शातिर चोर

बच्ची के रोने पर उसकी मां सोनी पनकी थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें जितेंद्र और गीता बच्चे को ऑटो से ले जाते हुए दिखे. पुलिस ने ऑटो नंबर ट्रेस कर दोनों की तलाश शुरू की और उन्हें शास्त्री नगर से बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पहले दोनों ने बच्चा चोरी की बात नहीं मानी, लेकिन कड़ाई बरतने पर उन्होंने 5 लाख रुपये में सौदा करने की बात कबूल की.

बच्चा खरीदने वाले दंपति भी गिरफ्तार

पुलिस को पता चला कि जितेंद्र और गीता ने पश्चिम पारा के सचिन सक्सेना और उनकी पत्नी गरिमा से पहले ही बच्चे का सौदा कर लिया था और उनसे 5 लाख रुपये ले भी लिए थे. पुलिस कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर अमरनाथ यादव के अनुसार, जितेंद्र के फोन से सचिन से बात कराई गई, जिससे बच्चा खरीदने की बात पक्की हो गई. इसके बाद पुलिस ने बच्चा खरीदने का सौदा करने वाले सचिन और गरिमा को भी गिरफ्तार कर लिया है.

