scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

35 बीघा जमीन, पिकअप और बाइक... गैंगस्टर की 15 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क, गौहत्या केस में एक्शन

यूपी के मुजफ्फरनगर में गौहत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रतनपुरी थाना पुलिस ने गैंगस्टर जाहिद और उसके बेटों खालिद और आमिर की अपराध से अर्जित 15 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है. इस कार्रवाई में 35 बीघा जमीन के साथ एक पिकअप वाहन और दो बाइक शामिल हैं.

Advertisement
X
गैंगस्टर की करोड़ों की जमीन की गई कुर्क. (Photo: ITG)
गैंगस्टर की करोड़ों की जमीन की गई कुर्क. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गौहत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. रतनपुरी थाना पुलिस ने गौहत्या के आरोपी गैंग लीडर जाहिद और उसके दो बेटों खालिद व आमिर की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. कुर्क की गई संपत्तियों में करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुमानित कीमत वाली 35 बीघा कृषि भूमि के साथ एक पिकअप वाहन और दो बाइक शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, जाहिद अपने दो बेटों के साथ मिलकर लंबे समय से संगठित तरीके से गौकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. यह गिरोह न सिर्फ गौहत्या बल्कि हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में भी संलिप्त रहा है. तीनों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई केस दर्ज हैं. पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

यहां देखें Video...

सम्बंधित ख़बरें

Present yourself within 30 days, otherwise the house will be seized.
गैंगस्टर शारिक साठा पर कसा शिकंजा, संभल में घर पर चस्पा हुआ कुर्की का नोटिस
Delhi Police Started Operation Gang Bust
48 घंटे, 9000 पुलिसकर्मी और 4299 जगहों पर रेड... दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गैंग बस्ट
Sarpanch Jharmal Singh Murder Case Solved
पंजाब में सरपंच मर्डर केस में खुलासा... ये गैंगस्टर निकला मास्टरमाइंड, दो शूटर अरेस्ट
कार शोरूम में फायरिंग (Photo: Screengrab)
लुधियाना: बाइक सवार बदमाशों ने कार शोरूम पर बरसाईं गोलियां, बाहर फेंकी पर्ची
पुलिस ने आरोपी के घर पर चिपकाया नोटिस. (Photo: ITG)
डुगडुगी बजाकर फरार आरोपियों के घर चिपकाया नोटिस, सरेंडर नहीं किया तो होगी कुर्की

इस मामले में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि रतनपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला बेहद गंभीर है. गैंग लीडर जाहिद के खिलाफ गौकशी से जुड़े पांच आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि उसके बेटे खालिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित नौ से अधिक केस दर्ज हैं. आमिर भी इस गिरोह का सदस्य है.

Muzaffarnagar Cow Slaughter Gang Property Worth 15 Crore Confiscated

यह भी पढ़ें: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर एक्शन… दुबई में बैठकर रच रहा साजिश, दो नए केस दर्ज, कुर्की की तैयारी में पुलिस

Advertisement

एसएसपी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्तियों की जांच की गई. जांच में सामने आया कि जाहिद और उसके बेटों ने गौकशी जैसे संगठित अपराधों के जरिए भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया था. इसी धन से अलग-अलग स्थानों पर जमीन खरीदी गई थी.

पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर की अनुमति से यह कुर्की की कार्रवाई की गई. कुर्क की गई जमीन हुसैनाबाद, धनवाड़ा और रियावली समेत विभिन्न गांवों में है. इसके अलावा एक पिकअप गाड़ी और दो बाइक भी जब्त की गई हैं.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई उन सभी अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है, जो अपराध के जरिए धन कमाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे लोगों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर कुर्क किया जाएगा. पुलिस का उद्देश्य है कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जाए, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement