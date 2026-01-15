35 बीघा जमीन, पिकअप और बाइक... गैंगस्टर की 15 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क, गौहत्या केस में एक्शन

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गौहत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. रतनपुरी थाना पुलिस ने गौहत्या के आरोपी गैंग लीडर जाहिद और उसके दो बेटों खालिद व आमिर की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. कुर्क की गई संपत्तियों में करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुमानित कीमत वाली 35 बीघा कृषि भूमि के साथ एक पिकअप वाहन और दो बाइक शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, जाहिद अपने दो बेटों के साथ मिलकर लंबे समय से संगठित तरीके से गौकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. यह गिरोह न सिर्फ गौहत्या बल्कि हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में भी संलिप्त रहा है. तीनों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई केस दर्ज हैं. पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

इस मामले में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि रतनपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला बेहद गंभीर है. गैंग लीडर जाहिद के खिलाफ गौकशी से जुड़े पांच आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि उसके बेटे खालिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित नौ से अधिक केस दर्ज हैं. आमिर भी इस गिरोह का सदस्य है.

एसएसपी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्तियों की जांच की गई. जांच में सामने आया कि जाहिद और उसके बेटों ने गौकशी जैसे संगठित अपराधों के जरिए भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया था. इसी धन से अलग-अलग स्थानों पर जमीन खरीदी गई थी.

पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर की अनुमति से यह कुर्की की कार्रवाई की गई. कुर्क की गई जमीन हुसैनाबाद, धनवाड़ा और रियावली समेत विभिन्न गांवों में है. इसके अलावा एक पिकअप गाड़ी और दो बाइक भी जब्त की गई हैं.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई उन सभी अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है, जो अपराध के जरिए धन कमाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे लोगों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर कुर्क किया जाएगा. पुलिस का उद्देश्य है कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जाए, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

