UP: ममेरी और फुफेरी बहनों ने आपस में की शादी, पुलिस सुरक्षा में पति-पत्नी की तरह रहने लगीं साथ

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सभी को चौंका दिया. तितावी थाना क्षेत्र की निकिता और सिखेड़ा थाना क्षेत्र की उसकी फुफेरी बहन दीपांशी डेढ़ साल से रिश्ते में थीं. परिवार के विरोध के बावजूद दोनों का रिश्ता चलता रहा. 26 फरवरी को निकिता, दीपांशी के साथ घर से भाग गई और गाजियाबाद में किराए के मकान में रहकर प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगी.
निकिता के पिता ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है. पुलिस ने खोजबीन कर दोनों से संपर्क किया. गुरुवार को जब दोनों थाने पहुंचीं तो निकिता ने दुल्हन की तरह सिंदूर लगाया हुआ था और दीपांशी पैंट-शर्ट में थीं.
ममेरी और फुफेरी बहनों की शादी
थाने में दिए बयान में निकिता ने कहा कि उसने छह दिन पहले दीपांशी से शादी की है और वह खुश है. परिवार से जान का खतरा होने का दावा करते हुए उसने कहा कि वो दोनों साथ रहना चाहती हैं. दीपांशी ने भी कहा कि उसका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है और वह निकिता को समझती है.
दोनों ने जताया परिवार से जान का खतरा
पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद दोनों को सुरक्षा में दीपांशी के घर भेज दिया. अब ये दोनों पहले ममेरी फुफेरी बहन थीं और अब पति-पत्नी की तरह लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं. इस घटना के बाद से दोनों के परिवार है और परेशान हैं.