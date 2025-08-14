scorecardresearch
 

Feedback

यूपी: नगर पालिका उपचुनाव में मिश्रिख में बीजेपी जीती, महमूदाबाद की सीट पर सपा ने किया कब्जा

सीतापुर जिले में मिश्रिख और महमूदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. मिश्रिख सीट बीजेपी ने जीत ली, लेकिन महमूदाबाद में पार्टी पांचवें नंबर पर रह गई और अपनी जमानत भी खो दी.

Advertisement
X
उपचुनाव में मिश्रिख बीजेपी का और महमूदाबाद सपा का किला बना (Photo: ITG/Arvind Mohan Mishra)
उपचुनाव में मिश्रिख बीजेपी का और महमूदाबाद सपा का किला बना (Photo: ITG/Arvind Mohan Mishra)

उत्तर प्रदेश के सीतापुर की मिश्रिख और महमूदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है. मिश्रिख सीट सत्ताधारी बीजेपी ने जीत ली, लेकिन महमूदाबाद में पार्टी पांचवें नंबर पर रह गई और अपनी जमानत भी खो बैठी. महमूदाबाद की हार भाजपा के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुई, खासकर तब जबकि कई मंत्री और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोपों के बावजूद पार्टी मात्र 1,352 वोटों तक सीमित रह गई.

उपचुनाव क्यों हुए?

महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका के अध्यक्षों के निधन के बाद इन जगहों पर उपचुनाव हुआ था. मिश्रिख सीट में नैमिषारण्य भी शामिल है, इसलिए यह भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती थी. अयोध्या लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद पार्टी नैमिषारण्य की सीट को किसी भी हालत में जीतना चाहती थी.

सम्बंधित ख़बरें

The Imam of the mosque arrested for buying and selling illegal pistols
मस्जिद के इमाम समेत पांच गिरफ्तार, अवैध असलहा सौदे का पर्दाफाश 
the police station is locked
'आज थाने में छुट्टी है कल आना', कोतवाली के प्रभारी का ऑडियो वायरल, एसपी ने चेताया 
राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा (epresetative Image)
खाटूश्यामजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को कंटेनर ने मारी टक्कर, 11 की मौत, 8 घायल 
DOG LOVER PROTEST
नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स का मार्च, बोले- कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो 
Farmers took out tractor march
बाढ़ राहत न मिलने पर बिजनौर में किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च, मांगों के समर्थन में देंगे कलक्ट्रेट में धरना 

बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) ने इस सीट से विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू सीमा भार्गव को प्रत्याशी बनाया. समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी प्रत्याशी उतारा, लेकिन उनके समर्थन में आए पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के साथ कई विवादित घटनाएं हुईं. इसके बावजूद, सीमा भार्गव 3,200 वोटों से विजयी घोषित हुईं.

यह भी पढ़ें: बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट, CM योगी ने दिए चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी के आदेश

महमूदाबाद की हार

Advertisement

महमूदाबाद में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश वर्मा के करीबी संजय वर्मा को टिकट दिया. इससे इलाके के लंबे समय से सक्रिय कई अन्य चेहरे किनारे हो गए. उनका विरोध और बागी प्रत्याशियों की वजह से भाजपा प्रत्याशी पांचवें नंबर पर सिमट गया और जमानत भी जब्त हो गई.

कई मंत्री और बड़े नेता लगातार अपने प्रत्याशी के समर्थन में रहे, लेकिन जनता ने इनकी मौजूदगी को नकार दिया. चुनाव के अंतिम चरणों में कई बूथों पर भाजपा नेताओं के कथित धमकाने के वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन इन प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement