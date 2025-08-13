scorecardresearch
 

Feedback

बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट, CM योगी ने दिए चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी के आदेश

उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी चिड़ियाघरों और पक्षी अभयारण्यों में विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
यूपी बर्ड फ्लू का अलर्ट (File Photo: ITG)
यूपी बर्ड फ्लू का अलर्ट (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सभी चिड़ियाघरों, पक्षी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है. उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. यह फैसला राज्य में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चिड़ियाघरों और पक्षी अभयारण्यों में नियमित स्वच्छता और सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जानवरों और पक्षियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होनी चाहिए और उनके भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की जानी चाहिए. 

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) के फैलाव को रोकने के लिए ट्रेनिंग देने, उन्हें पीपीई किट और अन्य सुरक्षा उपकरण देने का निर्देश दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में बर्ल फ्लू को लेकर अलर्ट. (File Photo: ITG)
UP में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, CM योगी ने चिड़ियाघरों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए आदेश  
fatehpur maqbra
फतेहपुर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई ना होने पर सपा ने योगी सरकार को घेरा, देखें एक और एक ग्यारह 
The third front of floods in UP, submerged villages in Ayodhya.
यूपी में मौसम का अलर्ट, बाढ़ से हाहाकार! अयोध्या में कई गांव डूबे 
11 people from Etah died in Dausa road accident (photo- screengrab)
खाटू श्याम से लौट रहे एटा के 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत, मृतकों में 7 बच्चे, गांव में पसरा मातम 
Controversy over a temple and a tomb in Fatehpur (Photo- Screengrab)
फतेहपुर के जिस मकबरे को मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल, जानिए उसका पूरा इतिहास  

पोल्ट्री फार्मों पर निगरानी...

बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने राज्य के सभी पोल्ट्री फार्मों की निगरानी के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर भी सख्त नियंत्रण रखा जाए. इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को बर्ड फ्लू के मानवों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की स्टडी करने और आम जनता में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement