UP: पति से विवाद और टूटी उम्मीद... तीन बच्चों को शरीर से बांधा फिर नहर में कूदकर महिला ने दी जान

उत्तर प्रदेश के बांदा में रक्षाबंधन के दिन दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई. नरैनी कोतवाली क्षेत्र के रिसौरा गांव की रहने वाली 30 वर्षीय रीना देवी ने घरेलू कलह से तंग आकर अपने तीन मासूम बच्चों के साथ केन नहर में छलांग लगाकर जान दे दी. चारों शव मिलने से पूरे इलाके में मातम पसर गया और जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी रूह कांप उठी.

जानकारी के मुताबिक, रीना का पति अखिलेश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था और कुछ महीनों के लिए शहर भी कमाने जाता था. हाल के दिनों में वह शराब का आदी हो गया था और पत्नी-बच्चों से दूरी बना ली थी. घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद वह राशन-पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता था. रीना कई बार बच्चों की जरूरतों और राशन को लेकर कहती, लेकिन हर बार विवाद और कहासुनी हो जाती. इसी बेरुखी और अनसुनी से परेशान होकर रीना ने यह खौफनाक कदम उठाया.

यह भी पढ़ें: बांदा में अल्ट्रासाउंड का खेल! मृत बताकर अबॉर्शन की सलाह, दूसरी जांच में बच्चा निकला जिंदा, फिर...

घटना के दिन रीना अपने बच्चों हिमांशु (9), अंशी (5) और प्रिंस (3) को लेकर घर से निकली. नहर के पास उसने अपना दुपट्टा, कंगन और कुछ सामान रखा, फिर एक कपड़े से बच्चों को अपने शरीर से बांधा और छलांग लगा दी. छोटे बेटे को कमर से, जबकि दो अन्य बच्चों के हाथ अपने शरीर से कपड़े में कसकर बांध दिए.

Advertisement

चार घंटे की मशक्कत के बाद चारों शव बरामद

पति ने जब घर पर पत्नी और बच्चों को न पाया तो खोजबीन शुरू की. इसी बीच नहर किनारे महिला का सामान मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. उफनाई नहर का पानी कम कराया गया और स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद महिला और तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एएसपी शिवराज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू कलह और पति की शराब पीने की वजह से विवाद की पुष्टि हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पति अखिलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है, जहां लोग मासूम बच्चों की मौत पर गहरा दुख जता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या था.

---- समाप्त ----