मुरादाबाद में दामाद ने सास की गोली मारकर कर दी हत्या... दोस्त के साथ पहुंचा था ससुराल

यूपी के मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां घरेलू विवाद के बाद दामाद ने अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद हड़कंप मच गया. लोगों ने सूचना पुलिस को दी. खबर मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और जायजा लिया. पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके की है. कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नगला निवासी 30 वर्षीय गुलनवाज गुरुवार शाम करीब 7 बजे अपनी ससुराल पहुंचा था. वहां उसकी सास 45 वर्षीय रुखसाना से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने तमंचे से उनकी गर्दन के पास गोली मार दी, जिससे सास की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई.

परिवार के लोगों को पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

परिजनों के अनुसार, आरोपी की शादी मृतका की बेटी से चार वर्ष पहले हुई थी. तब से ससुराल पक्ष से उसका विवाद चल रहा था. मृतका की बेटी ने बताया कि आरोपी नशे का आदी था. घटना वाले दिन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ घर आया था. समझाने की कोशिश पर वह गुस्से में आ गया और गोली चला दी.

पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी ने क्या कहा?

मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पैसों के विवाद को लेकर यह हत्या हुई है. पुलिस ने मृतका की बेटी की तहरीर पर आरोपी और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया है. मुख्य आरोपी की तलाश के लिए दो टीमें गठित की गई हैं, जबकि उसके साथी मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

