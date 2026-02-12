scorecardresearch
 
तरनतारन: क्लासरूम में गोली मारकर किया था छात्रा का मर्डर, अब आरोपी छात्र प्रिंस की इलाज के दौरान मौत

तरनतारन के माई भागो लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र ने सहपाठी छात्रा की क्लासरूम में गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर खुद को भी गोली मार ली थी. हालांकि वो इस वारदात में बच गया था. लेकिन अब अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी छात्र की मौत हो गई. जानिए पूरी कहानी.

अब आरोपी छात्र प्रिंस ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया (फोटो-ITG)
अब आरोपी छात्र प्रिंस ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया (फोटो-ITG)

पंजाब के तरनतारन में उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉ कॉलेज की एक क्लास में अचानक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा. वो दिन था 9 फरवरी का. जब उस्मा गांव में मौजूद माई भागो लॉ कॉलेज में पढ़ाई चल रही थी. छात्र-छात्राएं अपनी-अपनी सीटों पर बैठे थे, माहौल बिल्कुल सामान्य था. इसी दौरान प्रथम वर्ष के छात्र प्रिंस राज ने ऐसा कदम उठाया कि पूरा पंजाब हिल उठा.

क्लासरूम में अचानक दो गोलियों की आवाज गूंजी और चीख-पुकार मच गई. महज दो सेकेंड में एक होनहार छात्रा की जिंदगी तमाम हो चुकी थी. और कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि आरोपी छात्र ने भी खुद को गोली मार ली थी. वो गंभीर रूप से जख्मी था. अस्पताल में भर्ती था. लेकिन गुरुवार को उसने भी दम तोड़ दिया.

आरोपी छात्र ने अस्पताल में तोड़ा दम
आरोपी 20 वर्षीय प्रिंस राज को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था. उसे अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) जगदीप सिंह ने पीटीआई को बताया कि बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई. इस तरह यह दो जिंदगियों का दर्दनाक अंत हो गया. पहले गोली लगने से छात्रा की मौके पर मौत हुई और फिर आरोपी ने भी दम तोड़ दिया. इस खबर ने पूरे इलाके में शोक और सनसनी फैला दी. दोनों परिवारों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

आरोपी छात्र प्रिंस राज की इलाज के दौरान मौत हो गई

CCTV में कैद खौफनाक मंजर
घटना की पूरी वारदात क्लासरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिखा कि प्रिंस राज, संदीप कौर और एक अन्य छात्रा तीनों साथ बैठे थे. आसपास अन्य छात्र भी मौजूद थे और माहौल सामान्य दिख रहा था. अचानक प्रिंस अपनी सीट से उठा और बैग से पिस्टल निकाली. उसने बिना कुछ कहे संदीप कौर के सिर से सटाकर गोली चला दी. इससे पहले कोई कुछ समझ पाता. बिना देर किए उस लड़के ने उसी पिस्टल से खुद को भी सिर में गोली मार ली. साथ बैठी छात्रा ने घबराकर संदीप को हिलाया, लेकिन वह बेसुध पड़ी थी.

दहशत में भागे छात्र
जैसे ही गोली की आवाज आई, क्लासरूम के बाहर अफरा-तफरी मच गई. कुछ छात्र दौड़कर अंदर आए, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सहम गए. संदीप कौर जमीन पर पड़ी थी और उसका खून बह रहा था. प्रिंस भी फर्श पर गिरा हुआ था. यह दृश्य इतना डरावना था कि कई छात्र वहां से भाग खड़े हुए. कॉलेज प्रशासन और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई. कुछ ही देर में पूरा परिसर पुलिस छावनी में बदल गया. देखें लाइव मर्डर का खौफनाक वीडियो-

परिवार का गंभीर आरोप
संदीप कौर के परिवार ने इस घटना को अचानक नहीं बताया. परिजनों का दावा है कि प्रिंस काफी समय से उसे परेशान कर रहा था. एक बार वह उसका पीछा करते हुए घर तक भी पहुंच गया था. परिवार के मुताबिक, संदीप कौर की सगाई हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी. उनका कहना है कि लगातार उत्पीड़न के कारण यह भयावह घटना घटी. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया.

अवैध हथियार का शक
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, वह संभवतः अवैध थी. आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हथियार के स्रोत की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि छात्र के पास हथियार कैसे पहुंचा. क्या किसी ने उसे उपलब्ध कराया या उसने खुद इंतजाम किया? इन सवालों के जवाब अभी तलाश किए जा रहे हैं. जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही हैं.

दो गांव, दो परिवार और मातम
प्रिंस राज मल्लियां गांव का रहने वाला था. वहीं संदीप कौर नौशेरा पन्नुआं गांव की निवासी थी. दोनों एक ही कॉलेज में प्रथम वर्ष के कानून के छात्र थे और सहपाठी थे. एक साथ पढ़ाई करने वाले दो युवाओं की जिंदगी इस तरह खत्म होगी, किसी ने नहीं सोचा था. दोनों गांवों में अब मातम पसरा हुआ है. लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं और सवाल पूछ रहे हैं. आखिर पढ़ाई के मंदिर में ऐसी हिंसा कैसे हो गई?

हत्या का केस दर्ज
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या की सजा) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. जांच अधिकारी CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं. कॉलेज प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. यह घटना एक बार फिर कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. तरनतारन का यह मामला अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है.

कौन थे संदीप और प्रिंस?
मृतका की पहचान नौशहरा पन्नुआ गांव की रहने वाली संदीप कौर के रूप में हुई. वहीं हमलावर छात्र प्रिंस राज मलियां गांव का रहने वाला था. दोनों गांवों के बीच लगभग 12 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है. दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और सहपाठी थे. बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक कहानी पल रही थी, जो इस दर्दनाक अंजाम तक पहुंची.

---- समाप्त ----
