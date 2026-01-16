छत से नोटों की बारिश! रामपुर में बंदर ने 'लूटे' 1 लाख रुपये, फिर दूसरी मंजिल पर चढ़कर लगा फेंकने

यूपी के रामपुर जिले में एक बंदर ने घर की खूंटी पर टंगा एक लाख रुपये का थैला चुरा लिया. बंदर थैला लेकर मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और वहां से नोटों को नीचे फेंकने लगा. छत से पैसे गिरते देख स्थानीय बच्चों और लोगों में नोट लूटने की होड़ मच गई.

मकान मालिक के शोर मचाने और लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद बंदर के चंगुल से पैसों का थैला वापस लिया जा सका. यह घटना शाहबाद थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला बेदान में हुई. यहां बंदरों के बढ़ते आतंक के लोग परेशान हैं.

जब छत से होने लगी नोटों की बारिश

मोहल्ला बेदान में हुई इस घटना को देख लोग दंग रह गए. शुरुआत में तो राहगीरों और बच्चों को लगा कि छत से नकली नोट गिर रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि नोट असली हैं, तो नीचे भीड़ इकट्ठा हो गई. बंदर बड़े आराम से दूसरी मंजिल पर बैठकर थैले से नोट निकाल-निकाल कर हवा में उड़ा रहा था. काफी शोर-शराबे और मशक्कत के बाद बंदर को डराकर पैसों का थैला वापस लिया गया, जिससे पीड़ित की मेहनत की कमाई बच सकी.

शाहबाद में बंदरों का पुराना है 'लूट' का इतिहास

शाहबाद इलाके में बंदरों का आतंक नया नहीं है. इससे पहले कोतवाली के सामने डायल 112 के पुलिसकर्मियों का वॉलेट लेकर भी बंदर पेड़ पर चढ़ गए थे और नोट बरसाए थे. इतना ही नहीं, तहसील में बैनामा कराने आए एक व्यक्ति के ढाई लाख रुपये भी बंदरों ने छीन लिए थे और तब भी इसी तरह नोटों की बारिश हुई थी.

