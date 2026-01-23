गाजियाबाद में होते-होते बचा नोएडा के युवराज जैसा कांड...पुल पर खतरनाक गैप, नाले में गिरे स्कूटी सवार भाई -बहन

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में कल बीती देर शाम नोएडा जैसी एक बड़ी घटना होते-होते बाल-बाल बच गई. दिल्ली-मेरठ रोड स्थित गंदे नाले के पुल पर बने खतरनाक गैप के कारण स्कूटी सवार भाई-बहन संतुलन खो बैठे और पुल से सीधे गंदे नाले में जा गिरे.

खतरनाक गैप से बिगड़ा बैलेंस, नाले में गिरे भाई बहन

हादसा उस समय हुआ जब सुदामापुरी निवासी 17 साल की साक्षी अपने 18 साल के भाई अजय सक्सेना के साथ स्कूटी से पास की एक बेकरी शॉप से कुछ सामान खरीदकरअपने घर लौट रही थी. जैसे ही स्कूटी दो नालों के पुलों के बीच बनी खाली जगह पर पहुंची, वाहन अनियंत्रित हो गया और दोनों भाई-बहन पुल से नीचे गंदे नाले में गिर गए. हालांकि उनकी स्कूटी ऊपर ही पुलिया पर गिर गई .

लोगों ने खींचकर निकाला बाहर

घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए दोनों को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे में दोनों को चोटें आई हैं, हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पहले फंस चुकी है स्कॉर्पियो कार

स्थानीय लोगों का कहना है कि दो नालों के पुलों के बीच छोड़ी गई यह खतरनाक जगह पहले भी कई बार हादसों का कारण बन चुकी है. कुछ समय पहले यहां एक स्कॉर्पियो वाहन भी फंस चुका था, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते इस स्थान को सुरक्षित किया गया होता तो आज यह हादसा नहीं होता. क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस पुल की खुली जगह की मरम्मत कर सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में कोई और बड़ा हादसा न हो.

ग्रेटर नोएडा वाला हादसा

बता दें कि हाल में ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नाले में गिरने से मौत हो गई. युवक लगभग ढाई घंटों तक पानी के बीच जीवित था लेकिन बचाव दल के पहुंच जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.युवराज के परिवार वालों ने और अन्य लोगों ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

