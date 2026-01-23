scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद में होते-होते बचा नोएडा के युवराज जैसा कांड...पुल पर खतरनाक गैप, नाले में गिरे स्कूटी सवार भाई -बहन

गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड के पुल पर बने खतरनाक गैप के कारण 17 साल की साक्षी और उसके भाई अजय सक्सेना स्कूटी पर से गंदे नाले में गिर गए. राहगीरों ने दोनों को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे ने एक बार फिर जिम्मेदार विभागों की लापरवाही उजागर की.

Advertisement
X
गाजियाबाद में होते-होते बचा नोएडा के युवराज जैसा कांड (Photo: representational image)
गाजियाबाद में होते-होते बचा नोएडा के युवराज जैसा कांड (Photo: representational image)

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में कल बीती देर शाम नोएडा जैसी एक बड़ी घटना होते-होते बाल-बाल बच गई. दिल्ली-मेरठ रोड स्थित गंदे नाले के पुल पर बने खतरनाक गैप के कारण स्कूटी सवार भाई-बहन संतुलन खो बैठे और पुल से सीधे गंदे नाले में जा गिरे.

खतरनाक गैप से बिगड़ा बैलेंस, नाले में गिरे भाई बहन

हादसा उस समय हुआ जब सुदामापुरी निवासी 17 साल की साक्षी अपने 18 साल के भाई अजय सक्सेना के साथ स्कूटी से पास की एक बेकरी शॉप से कुछ सामान खरीदकरअपने घर लौट रही थी. जैसे ही स्कूटी दो नालों के पुलों के बीच बनी खाली जगह पर पहुंची, वाहन अनियंत्रित हो गया और दोनों भाई-बहन पुल से नीचे गंदे नाले में गिर गए. हालांकि उनकी स्कूटी ऊपर ही पुलिया पर गिर गई .

सम्बंधित ख़बरें

इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में दो आरोपी और पकड़े गए. (File Photo: ITG)
इंजीनियर युवराज मौत मामले में नोएडा पुलिस का एक्शन, दो और आरोपी गिरफ्तार
Yuvraj case : 2 more arrested
युवराज मौत मामला: ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 3 बिल्डर अरेस्ट, 2 फरार
Engineer death in Noida sector 150 due to system failure
'कोश‍िश तो करो...', सामने आया इंजीनियर युवराज के रेस्क्यू का Video
अज्ञात शव की पहचान की जा रही है.(Photo: Representational)
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शव को नोचते रहे कुत्ते, युवक को मारी गईं थीं 4 गोलियां
Robbery case solved
जिम और सप्लीमेंट का खर्च बना लूट की वजह, लोनी बॉर्डर लूटकांड में छह आरोपी गिरफ्तार

लोगों ने खींचकर निकाला बाहर

घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए दोनों को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे में दोनों को चोटें आई हैं, हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Advertisement

पहले फंस चुकी है स्कॉर्पियो कार

स्थानीय लोगों का कहना है कि दो नालों के पुलों के बीच छोड़ी गई यह खतरनाक जगह पहले भी कई बार हादसों का कारण बन चुकी है. कुछ समय पहले यहां एक स्कॉर्पियो वाहन भी फंस चुका था, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते इस स्थान को सुरक्षित किया गया होता तो आज यह हादसा नहीं होता. क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस पुल की खुली जगह की मरम्मत कर सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में कोई और बड़ा हादसा न हो.

ग्रेटर नोएडा वाला हादसा

बता दें कि हाल में ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नाले में गिरने से मौत हो गई. युवक लगभग ढाई घंटों तक पानी के बीच जीवित था लेकिन बचाव दल के पहुंच जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.युवराज के परिवार वालों ने और अन्य लोगों ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement