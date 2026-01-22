मिर्जापुर: जिम में हिंदू लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस ने संचालक को किया गिरफ्तार

यूपी के मिर्जापुर में जिम में लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण करवाने के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी जिम मालिक/ट्रेनर फरीद को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है. ये एनकाउंटर देहात कोतवाली के बरकछा में हुआ, जहां आरोपी के पैर में गोली लगी. फिलहाल, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

मिर्जापुर धर्मांतरण केस में एक्शन

आपको बता दें कि मिर्जापुर में पुलिस ने जिम की आड़ में चल रहे अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. दो युवतियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख अली आलम सहित चार आरोपियों (फैजल खान, जहीर और सादाब) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही, घटना में शामिल KGN और बी-फिट सहित कुल 5 जिमों को सीज कर दिया गया है.

पीड़िता के गंभीर आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि ट्रेनर ने पहले उसे प्रेमजाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और उसके नाम पर लोन भी लिया. उसे जबरन बुर्का पहनाने, नमाज पढ़ने और दरगाह ले जाकर कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई.

सियासी हलचल

इस मामले पर भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे 'लव जिहाद' करार दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अवैध धर्मांतरण का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद पुलिस ने दो फरार आरोपियों को एकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया.

पुलिस पर फायर के बाद आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई जिसमें फरीद घायल हो गया. उसके पास से दो तमंचे बरामद हुए. फरीद से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं.

