scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने ब्लैंकेट वितरण कार्यक्रम में मचाई हाहाकार, 1 की मौत, 6 घायल

मिर्जापुर के अडालहत में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई, जिसमें धर्मेंद्र की मौत हो गई और छह लोग घायल हुए. कार अडालहत-शेरवा रोड पर ब्लैंकेट वितरण कार्यक्रम में भीड़ में चली गई. स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया, लेकिन चालक फरार हो गया. पुलिस ने कार जब्त कर मामला दर्ज किया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
फरार चालक की तलाश जारी.(Photo: Representational)
फरार चालक की तलाश जारी.(Photo: Representational)

मिर्जापुर जिले के अडालहत क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. यह घटना भुइलिखास गांव के पास अडालहत-शेरवा रोड पर हुई, जहां एक समाजसेवी ग्रामीणों को कंबल बांट रहे थे.

पुलिस के अनुसार कार अडालहत की ओर जा रही थी, लेकिन नियंत्रण खो जाने के कारण भीड़ में घुस गई और एक स्कूटर को भी टक्कर मारी.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रॉली में मारी टक्कर, सगाई से लौट रहे दो लोगों की मौत

सम्बंधित ख़बरें

काशी से कटरा तक ... नए साल के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़
गुड्डू भैया का भौकाल! अली फजल ने दिखाई मिर्जापुर फिल्म की पहली झलक
Divyendu Sharma
'मिर्जापुर' के मुन्ना भैया का छलका दर्द, 'बंजारे' की तरह बीती जिंदगी, खूब करना पड़ा स्ट्रगल
Rasika Dugal
रसिका दुग्गल पर भड़कीं मालिनी अवस्थी, एक्ट्रेस को कहा दोगला, ऐसा क्या हुआ?
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे के दौरान 5 लोगों की हुई मौत.(Photo: Representational )
मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रॉली में मारी टक्कर, सगाई से लौट रहे दो लोगों की मौत

घायल और मृतक की जानकारी

हादसे में स्कूटर चला रहे धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. छह अन्य घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए जमालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और नंदपुर के पास उसे रोका, लेकिन चालक फरार हो गया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश जारी है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

अधिकारियों ने बताया कि मृतक धर्मेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायल लोगों का इलाज सही तरीके से हो. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हादसे के संदर्भ में कोई अफवाह न फैलाएं और सहयोग करें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में काल बनी कालका एक्सप्रेस, कार्तिक मेले से लौट रहीं 6 महिला श्रद्धालुओं को रौंदा, देखें

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement