मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने ब्लैंकेट वितरण कार्यक्रम में मचाई हाहाकार, 1 की मौत, 6 घायल

मिर्जापुर जिले के अडालहत क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. यह घटना भुइलिखास गांव के पास अडालहत-शेरवा रोड पर हुई, जहां एक समाजसेवी ग्रामीणों को कंबल बांट रहे थे.

पुलिस के अनुसार कार अडालहत की ओर जा रही थी, लेकिन नियंत्रण खो जाने के कारण भीड़ में घुस गई और एक स्कूटर को भी टक्कर मारी.

घायल और मृतक की जानकारी

हादसे में स्कूटर चला रहे धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. छह अन्य घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए जमालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और नंदपुर के पास उसे रोका, लेकिन चालक फरार हो गया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश जारी है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

अधिकारियों ने बताया कि मृतक धर्मेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायल लोगों का इलाज सही तरीके से हो. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हादसे के संदर्भ में कोई अफवाह न फैलाएं और सहयोग करें.

