मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रॉली में मारी टक्कर, सगाई से लौट रहे दो लोगों की मौत

यूपी के मिर्जापुर में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी. सभी लोग एक सगाई समारोह से लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार हादसा भावा बाजार क्षेत्र में उस समय हुआ जब लगभग दर्जनभर लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे. रास्ते में किसी तकनीकी खराबी के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी कर दी गई थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रॉली में धक्का मार दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग ट्रॉली से नीचे गिर पड़े और कुछ उसके अंदर ही दब गए.

भीषण हादसे में दो लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक राजगढ़ थाने के SHO दयाशंकर ओझा ने बताया कि हादसे में शंकर लाल (50 वर्ष) और संदीप (15 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल छह लोगों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा सकता है.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया. गंभीर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया.

हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. SHO ओझा ने बताया कि ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर ट्रक की पहचान करने की कोशिश चल रही है.

