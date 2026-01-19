scorecardresearch
 
UP: बेड पर मिली महिला की लाश, दूसरा पति फरार, 11 और 9 साल के बच्चों की उजड़ी दुनिया

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के के ब्लॉक में 35 वर्षीय महिला चित्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. उसका शव बेड पर मिला. वह अपने कथित पति प्रेमी के साथ रहती थी, जो घटना के बाद फरार है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

कमरे में महिला की लाश मिलने से मचा हड़कंप (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव कमरे के अंदर बेड पर पड़ा मिला. सूचना मिलने पर थाना मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह मामला मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के के ब्लॉक का बताया जा रहा है. मृत महिला की पहचान चित्रा उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चित्रा एक किराए के मकान में अपने प्रेमी कथित पति के साथ रह रही थी. चित्रा के दो बच्चे हैं, जिनमें 11 साल का बेटा और 9 साल की बेटी शामिल हैं, जो उसी के साथ रहते थे.

संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव 

परिजनों के अनुसार चित्रा के पहले पति मनोज कुमार की मौत पहले ही हो चुकी है. चित्रा की बहन दिल्ली में रहती है. बहन ने बताया कि वह लगातार चित्रा को फोन कर रही थी, लेकिन फोन नहीं उठाया गया. इसके बाद जब वह मौके पर पहुंची तो देखा कि चित्रा का शव बेड पर पड़ा हुआ था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

बताया जा रहा है कि चित्रा अपने प्रेमी कथित पति विशु के साथ रह रही थी. घटना के बाद से विशु मौके से फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना मेडिकल पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि के ब्लॉक में एक महिला की हत्या हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मृतका का नाम चित्रा है और उसका पति मौके से फरार है. आसपास के लोगों से जानकारी मिली है कि दोनों के बीच विवाद और कहा सुनी हुई थी. पति सुबह से घर पर नहीं देखा गया है. पुलिस ने दो टीमें गठित की हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है. फिलहाल यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी पति है या प्रेमी.

---- समाप्त ----
