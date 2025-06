मेरठ में ट्रैफिक पुलिस दारोगा कपड़े की दुकान से चोरी करता दिखा, वारदात CCTV में कैद

ये भी देखें

{ "ns": "yt", "el": "detailpage", "cpn": "9aiq30JV7vwlbdae", "ver": 2, "cmt": "0", "fmt": "247", "fs": "0", "rt": "3.998", "euri": "", "lact": 0, "cl": "772245371", "mos": 0, "state": "44c", "volume": 100, "cbr": "Chrome", "cbrver": "137.0.0.0", "c": "WEB", "cver": "2.20250620.01.00", "cplayer": "UNIPLAYER", "cos": "Windows", "cosver": "10.0", "cplatform": "DESKTOP", "hl": "en_US", "cr": "IN", "len": "26.261", "fexp": "v1,23776346,228298,13204,548839,133212,14625955,11684381,53408,9105,18310,4420,2821,106030,18644,14869,47210,15124,65,13526,391,26504,1844,7408,3479,690,1829,10511,23206,7703,2661,4815,2,4525,23194,6476,869,4409,12345,2797,2595,1910,3746,2625,843,776,897,4080,4344,547,2433,1797,4313,2598,81,1645,2313,771,2311,1480,1549,2357,3303,853,238,1057,553,3413,1506,3274,58,539,345,1467,1229", "afmt": "251", "muted": "0", "docid": "_GH1wEDxHiQ", "ei": "yR1ZaLqhAY_z4-EP-pvSiA0", "plid": "AAY4Oc69dRfUxfUa", "referrer": "https://www.google.com/", "sdetail": "p:www.google.com/", "sourceid": "r", "of": "jf2v6AVbiYetZutr9vw0_Q", "vm": "CAEQARgEOjJBSHFpSlRMZEhqenowMjR4LUhTakpjeE5RVVhQR3pVbUs4Q3lJYnFkQ0Q3UWRPN09CZ2JfQUZVQTZSVDhacm1QeG40dkQ0YURCeUpSSHZWVFQ1ZmVncnM1NkhaQWdKQlVOS1Q2dy1pRV93Q09qOTdXdmZkTjJCQ3JQWXhJeXZEMEJzQzF6cTlsekVmVFJhcXlFM0U", "vct": "0.000", "vd": "26.261", "vpl": "", "vbu": "0.000-26.261", "vbs": "0.000-26.261", "vpa": "1", "vsk": "0", "ven": "0", "vpr": "1", "vrs": "4", "vns": "2", "vec": "null", "vemsg": "", "vvol": "1", "vdom": "1", "vsrc": "1", "vw": "1116", "vh": "628", "dvf": 0, "tvf": 4, "lct": "0.000", "lsk": false, "lmf": false, "lbw": "10835915.728", "lhd": "0.275", "lst": "0.000", "laa": "itag_251_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_2_range_326245-340204_time_25.2-26.3_off_65536_len_13960_end_1_eos_1", "lva": "itag_247_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_3_range_2883568-2898806_time_26.1-26.2_off_961492_len_15239_end_1_eos_1", "lar": "itag_251_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_2_range_326245-340204_time_25.2-26.3_off_65536_len_13960_end_1_eos_1", "lvr": "itag_247_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_3_range_2883568-2898806_time_26.1-26.2_off_961492_len_15239_end_1_eos_1", "laq": "0", "lvq": "0", "lab": "0.000-26.261", "lvb": "0.000-26.240", "ismb": 6240000, "leader": 1, "relative_loudness": "-4.720", "optimal_format": "720p", "user_qual": 0, "release_version": "youtube.player.web_20250616_22_RC00", "debug_videoId": "_GH1wEDxHiQ", "0sz": "false", "op": "", "yof": "true", "dis": "", "gpu": "ANGLE_(Google,_Vulkan_1.3.0_(SwiftShader_Device_(Subzero)_(0x0000C0DE)),_SwiftShader_driver)", "ps": "desktop-polymer", "debug_playbackQuality": "hd720", "debug_date": "Mon Jun 23 2025 14:56:37 GMT+0530 (India Standard Time)", "origin": "https://www.youtube.com", "timestamp": 1750670797022 }