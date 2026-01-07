मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार बस से टकराई, गाड़ी में मिला व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में मंगलवार शाम बड़ा हादसा टल गया. मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान की कार ने सड़क किनारे खड़ी सरकारी बस को टक्कर मार दी. हादसे के बाद पुलिस ने फरमान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. उसकी कार में व्हाइट क्रिस्टल और सिरिंज बरामद हुआ है.

पुलिस का कहना है कि फरमान ने अपनी तेज रफ्तार कार से सड़क किनारे खड़ी सरकारी बस को टक्कर मार दी. हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है. घटना के बाद शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फरमान के पिता और बरेली के मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद हैं.

यह हादसा शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में तिलहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 24 पर हुआ.

जानकारी के मुताबिक, सीतापुर डिपो की सरकारी बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से तेज गति में आ रही कार ने बस में जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई. कार फरमान चला रहा था, जो विदेश में पढ़ाई करता है और इन दिनों छुट्टियों में भारत आया हुआ है.

नशे का आदी होने की आशंका

एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस ने फरमान के बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक व्हाइट क्रिस्टल और एक सिरिंज बरामद हुई. पुलिस की पूछताछ में फरमान ने स्वीकार किया कि यह व्हाइट क्रिस्टल उसी का है और वह इसका इस्तेमाल करता है. पुलिस को आशंका है कि फरमान नशे का आदी है और वो इस व्हाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल सिरिंज के जरिए करता है.

हालांकि, बरामद व्हाइट क्रिस्टल की मात्रा आधा ग्राम से कम बताई जा रही है. इसके बावजूद पुलिस को आशंका है कि जब फरमान ने तेज रफ्तार कार से खड़ी बस में टक्कर मारी, उस वक्त वो इसी नशे के प्रभाव में था.

फिलहाल, पुलिस फरमान का मेडिकल परीक्षण करा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे के समय वह नशे की हालत में था या नहीं. शाहजहांपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर की जाएगी.

क्या होता है व्हाइट क्रिस्टल?

व्हाइट क्रिस्टल कोई मेडिकल या वैज्ञानिक रूप से तय शब्द नहीं है. यह शब्द आमतौर पर ड्रग मामलों में इस्तेमाल होता है. आसान भाषा में समझिए- आमतौर पर सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा नशीला पदार्थ होता है. जिसे इंजेक्शन (सिरिंज), सूंघकर या किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है.

