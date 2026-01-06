scorecardresearch
 
काशी एक्‍सप्रेस में बम की धमकी से हड़कंप, मऊ में पूरी ट्रेन को खाली कराकर पुलिस ने ली तलाशी

यूपी के मऊ में मंगलवार सुबह उस वक्त ह़ड़कंप मच गया, जब पुलिस को अज्ञात कॉलर ने गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना दी. जिसके बाद मऊ पुलिस टीम प्लेटफॉर्म -1 पर पहुंच गई. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, वैसे ही पुलिस ने अंदर बैठे यात्रियों को बाहर निकाल कर चेकिंग की. लेकिन इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की धमकी से हड़कंप. (Photo: Screengrab)
मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर मंगलवार सुबह हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. यहां पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात कॉल के द्वारा यह सूचना मिली कि गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखा है. ट्रेन के मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही मऊ के एसपी सहित भारी पुलिस बल, जीआरपी और आरपीएफ की टीम द्वारा प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को बाहर किया गया. साथ ही जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आकर रुकी पुलिस द्वारा माइक से अनाउंस करके ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को बाहर निकाल कर पूरे ट्रेन की सघन जांच की गई.

हालांकि जांच के दौरान ट्रेन से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही एक लावारिस बैग दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने बड़े डंडे के सहारे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया. फिर बम स्क्वॉड ने उसकी जांच की लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला. इस पूरे मामले को लेकर मऊ के एसपी इलमारी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे कंट्रोल रूम को एक अज्ञात कॉल आया था. कॉल करने वाले ने कहा था कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम है.

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट बम धमकी के मामले में दिल्ली और मुंबई में एफआईआर दर्ज, मेल की जांच में जुटी पुलिस
 
सूचना मिलते ही मऊ पुलिस की पूरी टीम, जीआरपी , आरपीएफ हम सभी लोगों ने तैयारी की हुई थी. जैसे ही ट्रेन मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची वहां से पब्लिक और यात्रियों को सुरक्षित दूर हटा दिया गया. हम लोगों की संयुक्त टीम द्वारा सभी ट्रेन की बोगियों की चेकिंग की गई. चेकिंग के दौरान अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है.

हम लोग और भी चेकिंग कर रहे हैं. साथ ही जो अज्ञात कॉल आया था. उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है. इलमारी ने कहा कि यह इंटरनेट कॉल लग रहा है. हम लोगों की सर्विलांस टीम इस पर काम कर रही है.
 

