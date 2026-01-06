मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर मंगलवार सुबह हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. यहां पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात कॉल के द्वारा यह सूचना मिली कि गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखा है. ट्रेन के मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही मऊ के एसपी सहित भारी पुलिस बल, जीआरपी और आरपीएफ की टीम द्वारा प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को बाहर किया गया. साथ ही जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आकर रुकी पुलिस द्वारा माइक से अनाउंस करके ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को बाहर निकाल कर पूरे ट्रेन की सघन जांच की गई.

हालांकि जांच के दौरान ट्रेन से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही एक लावारिस बैग दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने बड़े डंडे के सहारे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया. फिर बम स्क्वॉड ने उसकी जांच की लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला. इस पूरे मामले को लेकर मऊ के एसपी इलमारी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे कंट्रोल रूम को एक अज्ञात कॉल आया था. कॉल करने वाले ने कहा था कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम है.

सूचना मिलते ही मऊ पुलिस की पूरी टीम, जीआरपी , आरपीएफ हम सभी लोगों ने तैयारी की हुई थी. जैसे ही ट्रेन मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची वहां से पब्लिक और यात्रियों को सुरक्षित दूर हटा दिया गया. हम लोगों की संयुक्त टीम द्वारा सभी ट्रेन की बोगियों की चेकिंग की गई. चेकिंग के दौरान अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है.

हम लोग और भी चेकिंग कर रहे हैं. साथ ही जो अज्ञात कॉल आया था. उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है. इलमारी ने कहा कि यह इंटरनेट कॉल लग रहा है. हम लोगों की सर्विलांस टीम इस पर काम कर रही है.



