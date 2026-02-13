scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'1 हजार में हवलदार, 10 हजार में इंस्पेक्टर और पूरा थाना लाख में', REEL बनाकर मथुरा पुलिस की 'नीलामी' करने वाला रॉबिन गिरफ्तार

मथुरा के गोवर्धन में एक युवक को सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया. आरोपी ने रील में इंस्पेक्टर, हवलदार और पूरे थाने की बोली लगाकर उसे खरीदने का दावा किया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रॉबिन को दबोच लिया है, जो अब अपनी गलती पर माफी मांग रहा है.

Advertisement
X
मथुरा में पुलिस के खिलाफ REEL बनाने वाला युवक अरेस्ट (Photo- Screengrab)
मथुरा में पुलिस के खिलाफ REEL बनाने वाला युवक अरेस्ट (Photo- Screengrab)

मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पुलिस महकमे का मजाक उड़ाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. देवसेरस गांव के रहने वाले 20 वर्षीय रॉबिन पुत्र रईस ने एक रील बनाकर पूरे थाने की नीलामी करने और अधिकारियों को खरीदने का विवादित वीडियो डाला था. 

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गांठोली देवसेरस बंबा की पुलिया के पास से पकड़ा. युवक ने वीडियो में हवलदार की कीमत 1,000 और इंस्पेक्टर की 10,000 रुपये लगाते हुए पूरे स्टेशन का सौदा 1 लाख में करने का दुस्साहस किया था.

ऑनलाइन ठगी के गढ़ से जुड़ा है मामला

सम्बंधित ख़बरें

Fire breaks out during opening ceremony of hotel in Mathura Vrindavan
Video: ओपनिंग सेरेमनी पर होटल में लगी भीषण आग, भागे लोग
वृंदावन के होटल में लगी भीषण आग
जश्न के बीच दहशत!(Photo: Screengrab)
वृंदावन के होटल में धधकी आग, फायर ब्रिगेड ने क्रेन से 12 लोगों को बचाया
Postmortem report of Mathura incident revealed (Photo- Screengrab)
मथुरा मर्डर मिस्ट्री: दीवार पर सुसाइड नोट, फोन में आखिरी वीडियो और 5 लाशें
Mathura man kills wife children before suicide
पत्नी-बच्चों को मार की खुदकुशी, मौत से पहले बनाया वीडियो

पकड़ा गया युवक रॉबिन जिस देवसेरस गांव का निवासी है, वहां के लोग ऑनलाइन ठगी करने में माहिर माने जाते हैं. करीब एक महीने पहले ही पुलिस ने इसी गांव से ठगी के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया था. 

इसी पृष्ठभूमि के बीच रॉबिन ने पुलिस को चुनौती देते हुए वीडियो वायरल किया कि हिंदुस्तान में पैसे की कीमत घट गई होगी, इसलिए वह पुलिस को खरीदने की हैसियत रखता है. इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

Advertisement

पुलिस की गिरफ्त में आते ही सुर बदले 

सोशल मीडिया पर खुद को 'सौदागर' बताने वाला रॉबिन पुलिस की गिरफ्त में आते ही पूरी तरह बदल गया. गिरफ्तारी के बाद सामने आई तस्वीरों में वह अपने किए गए कृत्य पर हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि वर्दी और कानून का मजाक उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement