मथुरा: बांके बिहारी मंदिर का पंडा बताकर लड़कियों से दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो बना मांगे लाखों! VIP दर्शन की आड़ में फ्रॉड

वृंदावन में श्रद्धा के केंद्र बांके बिहारी मंदिर की आड़ में एक युवक द्वारा युवतियों को ठगने और ब्लैकमेल करने का घिनौना मामला सामने आया है. आरोपी खुद को पंडा बताकर महिलाओं से दोस्ती करता था और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर लाखों की उगाही और उन्हें वायरल करने का काम करता था.

महिला श्रद्धालु का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी पंडा फरार (Representational image)
वृंदावन कोतवाली पुलिस ने केशीघाट निवासी प्रिंस वर्मा उर्फ प्रिंस ठाकुर के खिलाफ महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी युवक ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को VIP दर्शन कराने का झांसा देकर महिलाओं और युवतियों को अपने जाल में फंसाता था. दोस्ती के बाद वह उन्हें शादी का लालच देकर होटलों या अन्य स्थानों पर बुलाता था और धोखे से उनके आपत्तिजनक वीडियो बना लेता था. हाल ही में एक पीड़िता की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

शादी का झांसा और एक लाख की डिमांड

पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई थी. आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर दोस्ती की और फिर बांके बिहारी मंदिर के VIP दर्शन कराने के बहाने उसे कॉफी पिलाने बुलाया. वहां उसने धोखे से युवती का अश्लील वीडियो बना लिया.

युवती के मुताबिक, वीडियो बनाने के बाद आरोपी ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और एक लाख रुपये की मांग की. पैसे न मिलने पर उसने वीडियो को इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की तलाश

मामला सामने आने के बाद सीओ सदर प्रीतम पाल सिंह ने पुष्टि की है कि पीड़िता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी प्रिंस ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद को मंदिर का पंडा बताकर भक्तों के विश्वास का फायदा उठाता था. पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वह अन्य महिलाओं को भी इसी तरह अपनी ब्लैकमेलिंग का शिकार बना चुका है.

