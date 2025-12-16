घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें और 3 कारें, 4 यात्रियों की मौत... 25 घायल

मथुरा में मंगलवार रात करीब दो बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की ओर जा रही 8 बसें और 3 कारें घने कोहरे के चलते आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी तेज थी कि सभी वाहनों में भीषण आग लग गई. जिससे 4 यात्रियों की मृत्यु हो गई और करीब 25 यात्री घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटनास्थाल पर पहुंचे मथुरा एसएसपी ने बताया कि यह घटना आगरा से नोएडा रूट पर थाना बलदेव के गांव खडे़हरा के निकट माइल स्टोन 127 के निकट हुई है. सूचना लगते ही बड़ी संख्या में दमकल और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है. राहत कार्य जारी है. एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. जबकि बसों में सवार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अन्य वाहनों की व्यवस्था की गई है. घायलों की हालत खतरे से बाहर है.

हादसे के बाद जली बसें. (Photo: Screengrab)

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 8 बसें और 3 छोटी कारें आपस में टकरा गईं. जिससे कई यात्री वाहनों के अंदर ही फंस गए. जबकि कई यात्री नीचे कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे. वहीं, अंदर फंसे गई यात्रियों की जलकर मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.

हादसे के बाद बस से कूदकर बच निकले कानपुर के सौरभ ने बताया कि कोहरा घना था और कुछ दिख नहीं रहा था. जिसके चलते 8 बसें और करीब 3 कारें आपस में टकरा गईं. हादसे के बाद वाहनों में आग लग गई और 5 से ज्यादा लोग अंदर ही जल गए. जबकि कई लोग घायल हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसा इतना भयानक था कि अंदर ही जल गए लोग. (Photo: Screengrab)

डीएम ने क्या कहा?

चंद्र प्रकाश सिंह जिलाधिकारी मथुरा ने बताया की हादसे में 5 बस और 2 गाड़ी आपस में टकरा गईं. जिसकी वजह से आग लग गयी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गयी. मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और मृतकों को राहत राशि से 2 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं.

