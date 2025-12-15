जनलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, 3 की मौत... एक गंभीर

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में घने कोहरे के चलते एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

और पढ़ें

हादसा पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र बरइसा गांव के पास का है. बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर चार युवक सवार होकर कहीं जा रहे थे. इसी दौरान कोहरा की वजह से आगे चल रहे ट्रैक्टर में बाइक जा भिड़ी. टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार सभी युवक सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! 'एक्सीडेंट प्रोन' एरिया से पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

मृतकों की पहचान जितेंद्र रैदास पुत्र गोपी रैदास, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बरैसा, अनिल रैदास पुत्र राममूरत, उम्र 23 वर्ष, निवासी हिनोता और एक अन्य युवक के रूप में हुई है. वहीं इस हादसे में चन्द्र रैदास पुत्र प्रेमचंद, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बरैसा, थाना पश्चिम शरीरा गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज अस्पताल में जारी है. इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है.

Advertisement

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. मामले में कौशांबी सीओ जेपी पांडे ने बताया कि एक ही बाइक से चार लोग सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर में भीड़ गए. जिसमें चारों लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल भेजा गया. लेकिन तीन की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर है उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----