मां, पत्नी और दोनों बेटों पर की 16 राउंड फायरिंग फिर खुद को मारी दो गोलियां, सहारनपुर कांड में चौंकाने वाला अपडेट

सहारनपुर में हुए हत्या-आत्महत्या कांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि अमीन अशोक राठी ने एक तय पैटर्न के तहत पहले मां, पत्नी और दोनों बेटों पर 16 राउंड फायरिंग की, फिर खुद को दो गोलियां मार लीं. सभी शव अलग-अलग स्थानों पर मिले. पुलिस पोस्टमार्टम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है.

सहारनपुर कांड की जांच में जुटी पुलिस (File Photo)
सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में हुए हत्या-आत्महत्या कांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, अमीन अशोक राठी ने पूरी वारदात को एक तय पैटर्न पर अंजाम दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक ही कमरे में मौजूद परिवार के सभी सदस्यों को पहले निशाना बनाया गया, इसके बाद अशोक राठी ने खुद अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

सहारनपुर में यह सनसनीखेज मामला सोमवार-मंगलवार की रात का बताया जा रहा है. दादपुरा निवासी बहनोई जयवीर की तहरीर पर पुलिस ने मृतक अशोक राठी के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. तहरीर के अनुसार, अशोक ने अपनी मां विद्यावती, पत्नी अंजिता और दोनों बेटों कार्तिक व देव की हत्या की, जिसके बाद उसने खुद को गोली मार ली. मंगलवार सुबह जब घर का गेट अंदर से बंद मिला, तो दीवार पर सीढ़ी लगाकर अंदर जाने पर सभी शव बरामद हुए.

सूत्रों के अनुसार, फायरिंग के तरीके और घटनास्थल की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि पहले कमरे के भीतर ही वारदात को अंजाम दिया गया. जांच में यह भी सामने आया है कि सभी परिजनों को एक समान तरीके से निशाना बनाया गया, जिससे वारदात के पीछे एक तय पैटर्न होने के संकेत मिलते हैं. परिवार के चारों सदस्यों के चार-चार गोलियां मारी गई जिसमें दो-दो गोली दिल में मारी गई और फिर एक गोली माथे पर बीचो-बीच और चौथी गोली सर में मारी गई,इसके बाद अशोक राठी कमरे से बाहर निकलकर गैलरी तक पहुंचा, जहां उसने अपने आप को दो गोलियां मारी एक दिल में और एक सिर में इससे उसकी भी मौत हो हुई. एक ही मकान में अलग-अलग स्थानों पर शवों का मिलना जांच को एक खास दिशा की ओर ले जा रहा है.

सहारनपुर के एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया थी कि थाना सरसावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वॉइस एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, घटनास्थल से बरामद तीन पिस्टल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जिनके स्रोत और इस्तेमाल को लेकर हर एंगल से जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और साफ होती जाएगी.

