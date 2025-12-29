महोबा में 'लुच्ची डॉन' का बेखौफ अंदाज! एनकउंटर में लगी गोली लेकिन पुलिस के सामने मुस्कुराता रहा, REEL भी बनवाई

Uttar Pradesh News: महोबा जिले की शहर कोतवाली पुलिस ने यशोदा नगर इलाके में मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी वारिस मंसूरी उर्फ लुच्ची को गिरफ्तार किया है. एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय की टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें लुच्ची के बाएं पैर में गोली लगी. बदमाश ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी.

और पढ़ें

फायरिंग के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. आरोपी के पास से 30 नवंबर को सत्तीपुरा में हुई चोरी का गला हुआ सोना, 95 हजार रुपये नकद और तमंचा बरामद किया गया है. महोबा और बांदा में एक दर्जन मुकदमों वाले इस अपराधी को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

अस्पताल में बदमाश का बेखौफ अंदाज

मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद अस्पताल के बेड पर लुच्ची डॉन का अलग ही रंग देखने को मिला. वह कैमरे के सामने दर्द के बजाय मुस्कुराता हुआ नजर आया और रील बनाता दिखा. उसके चेहरे पर न तो कानून का डर था और न ही पुलिस की गोली का खौफ. अस्पताल में मुस्कुराते हुए सैल्यूट करने वाले इस बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर पुलिस मुठभेड़ की गंभीरता पर सवालिया निशान लगा रहा है.

Advertisement

चोरी का सोना और नकदी बरामद

पूछताछ में लुच्ची ने कबूल किया कि उसने अपने साथियों भविष्य सेन और पीयूष राजपूत के साथ मिलकर प्रदीप बादल के घर चोरी की थी. पुलिस ने उसके पास से सोने के 6 गले हुए टुकड़े और उसे बेचने से मिले 95 हजार रुपये बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक ने इस साहसिक कार्रवाई के लिए टीम की सराहना की है, लेकिन बदमाश का दुस्साहस चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----