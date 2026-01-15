scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

25 हजार टॉयलेट, 3500 सफाईकर्मी और 800 हेक्टेयर इलाका... मकर संक्रांति पर संगम में उमड़ा आस्था का महासैलाब

मकर संक्रांति पर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में अद्भुत नजारा देखने को मिला. आधी रात से ही गंगा और संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. प्रशासन के अनुसार, आज गुरुवार की सुबह 10 बजे तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया, जबकि शाम तक यह संख्या एक करोड़ के पार जाने का अनुमान है.

Advertisement
X
प्रयागराज संगम में 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी. (Photo: PTI)
प्रयागराज संगम में 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी. (Photo: PTI)

UP News: प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. आज गुरुवार को आधी रात से ही गंगा और संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया. प्रशासन के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया. अधिकारियों का अनुमान है कि मकर संक्रांति पर शाम तक स्नान करने वालों की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है.

एजेंसी के अनुसार, माघ मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि स्नान देर रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था. सुबह होते-होते घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु हर-हर गंगे और जय गंगा मैया के जयघोष के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए.

स्थानीय निवासी गौरी ओझा ने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें हर साल संगम में स्नान का अवसर मिलता है. उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने से इस स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है. उन्होंने वाराणसी से विशेष पात्र में जल लाने और संगम का जल भगवान शिव को अर्पित करने की बात भी कही. साथ ही महिलाओं के लिए घाटों पर बदली सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि अब चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे पहले की तुलना में काफी सहूलियत हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

बाबा स्वामी अमोहा नंद महाराज. (Photo: Screengrab)
26 की उम्र में घर छोड़ा, BA तक पढ़ाई... स्कूटी से घूमने वाले बाबा का VIDEO वायरल
प्रयागराज में जारी है माघ मेला, एकादशी स्नान के लिए उमड़े लाखों भक्त
Magh mela 2026 at prayagraj sangam bank
माघ मेला में कड़कड़ाती ठंड में भी संगम क‍िनारे आस्था का सैलाब, देखें
Fatichar Baba camp at Prayagraj Magh Mela
माघ मेला में फटीचर बाबा का कैंप बना आकर्षण का केंद्र
सतुआ बाबा का कार से लेकर चार्टर प्लेन में सफर करना चर्चा में है (Photo: FB@ santoshdas.satuababa)
चार्टर प्लेन, डिफेंडर-पोर्श कार का काफिला... ऐसा है सतुआ बाबा का जलवा
Advertisement
magh mela makar sankranti sangam bath prayagraj 36 lakh devotees
प्रयागराज माघ मेले के दौरान गंगा नदी के किनारे अनुष्ठान करते साधु-संत.(Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: शरीर पर 5 करोड़ का सोना, चांदी के बर्तनों में भोजन और नंगे पांव संकल्प... प्रयागराज माघ मेले में छाए गूगल गोल्डन बाबा

वहीं प्रयागराज की ही रहने वाली प्रीति ने संगम स्नान के अनुभव को अद्भुत बताते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रशंसा की. हैदराबाद से अपने परिवार के साथ आए एक श्रद्धालु ने साफ-सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सराहनीय बताया और कहा कि वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं.

मकर संक्रांति के महत्व को बताते हुए स्थानीय पुजारी रविशंकर मिश्रा ने कहा कि यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है और इस दौरान सूर्य उपासना व गायत्री मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है.

प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि माघ मेला 800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जहां सात सेक्टर बनाए गए हैं. 25 हजार से अधिक टॉयलेट, 3,500 से ज्यादा सफाईकर्मी, टेंट सिटी, ध्यान-योग सुविधाएं, बाइक टैक्सी और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है. वहीं माघ मेला के एसपी नीरज पांडेय ने बताया कि 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में तैनात हैं. मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में आस्था, व्यवस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement