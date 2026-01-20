scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा में बच्चे को बोनट पर लिटा दौड़ाई लग्जरी कार, चालक गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बोनट पर लेटे बच्चे के साथ तेज रफ्तार में दौड़ती लग्जरी कार का वीडियो वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने वाहन सीज करने के साथ ही चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
गौर सिटी-2 का मामला (Photo: Screengrab)
गौर सिटी-2 का मामला (Photo: Screengrab)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में स्टंटबाजी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे. सोशल मीडिया पर फेमस होने और लाइक-कमेंट-शेयर की चाह में लोग अपनी तो अपनी, औरों की जान खतरे में डालने से भी नहीं हिचक रहे. अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लग्जरी कार की बोनट पर बच्चे को लिटाकर गाड़ी दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सफेद रंग की एक लग्जरी कार की बोनट पर एक बच्चा लेटा नजर आ रहा है. लग्जरी कार के पिछले शीशे पर लेटे बच्चे के साथ चालक बिना किसी डर के गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ा रहा है.

खतरनाक स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वारयल होने के बाद नोएडा पुलिस एक्टिव मोड में आई और वाहन मालिक, चालक की पहचान करने, ट्रैस करने की कोशिशें शुरू कर दीं. बिसरख कोतवाली की पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

सम्बंधित ख़बरें

नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. (Photo: ITG)
नोएडा में इंजीनियर की डूबकर मौत, आजतक ने सवाल किया तो क्या बोले अधिकारी?
नोएडा क्यों हुआ इतना महंगा
मिडिल क्लास की पहुंच से दूर नोएडा! कभी मिलते थे सस्ते घर, अब अल्ट्रा-लग्जरी घरों का बना हब
पीड़ित युवराज मेहता (बीच में), वह गड्ढा जिसमें वह डूबा (बाएं) और डिलीवरी एजेंट जिसने उसे बचाने की कोशिश की (दाएं).
नोएडा: ‘पापा बचाओ’ चिल्लाता रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डूबता हुए देखते रहे अधिकारी
इंजीनियर युवराज को बचाने की कोशिश करने वाले मनिंदर ने उस रात का किस्सा सुनाया (Photo: ITG)
'पांच घंटे थाने में बैठाया, मेरी जान को खतरा…’ युवराज को बचाने की कोशिश करने वाले चश्मदीद की आंखों देखी 
Greater Noida Software Engineer Death Case
तीन विभाग, 80 कर्मचारी, निकम्मा सिस्टम और बेबस पिता! 2 घंटे यूं तड़पता रहा नोएडा का युवराज

यह भी पढ़ें: नोएडा में इंजीनियर की डूबकर मौत, आजतक ने सवाल किया तो क्या बोले अधिकारी?

Advertisement

पकड़े गए आरोपी की पहचान अंकित पाल के रूप में हुई है. अंकित पाल बिसरख कोतवाली क्षेत्र के गौर सिटी-2 के 12 एवेन्यू का निवासी बताया जाता है. पुलिस ने लग्जरी कार को भी अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है. पुलिस के मुताबिक कार चालक अंकित पाल और कार की बोनट पर लेटा नजर आ रहा बच्चा, दोनों ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं.

यह भी पढ़ें: क्या सिर्फ CEO को हटाने से मिल पाएगा नोएडा के इंंजीनियर को इंसाफ? देखें विशेष

पुलिस के मुताबिक, पकड़ा गया चालक और बच्चा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं. इस तरह के खतरनाक स्टंट के पीछे भी लाइक्स, व्यूज और फेमस होने की चाह वजह बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement