ग्रेटर नोएडा में बच्चे को बोनट पर लिटा दौड़ाई लग्जरी कार, चालक गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में स्टंटबाजी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे. सोशल मीडिया पर फेमस होने और लाइक-कमेंट-शेयर की चाह में लोग अपनी तो अपनी, औरों की जान खतरे में डालने से भी नहीं हिचक रहे. अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लग्जरी कार की बोनट पर बच्चे को लिटाकर गाड़ी दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सफेद रंग की एक लग्जरी कार की बोनट पर एक बच्चा लेटा नजर आ रहा है. लग्जरी कार के पिछले शीशे पर लेटे बच्चे के साथ चालक बिना किसी डर के गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ा रहा है.

खतरनाक स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वारयल होने के बाद नोएडा पुलिस एक्टिव मोड में आई और वाहन मालिक, चालक की पहचान करने, ट्रैस करने की कोशिशें शुरू कर दीं. बिसरख कोतवाली की पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

पकड़े गए आरोपी की पहचान अंकित पाल के रूप में हुई है. अंकित पाल बिसरख कोतवाली क्षेत्र के गौर सिटी-2 के 12 एवेन्यू का निवासी बताया जाता है. पुलिस ने लग्जरी कार को भी अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है. पुलिस के मुताबिक कार चालक अंकित पाल और कार की बोनट पर लेटा नजर आ रहा बच्चा, दोनों ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं.

पुलिस के मुताबिक, पकड़ा गया चालक और बच्चा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं. इस तरह के खतरनाक स्टंट के पीछे भी लाइक्स, व्यूज और फेमस होने की चाह वजह बताई जा रही है.

