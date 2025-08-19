लखनऊ में मरीजों को मिलीं सबस्टैंडर्ड दवाएं, जांच में खुलासा, स्वास्थ्य विभाग ने दोषी कंपनियों पर ठोका जुर्माना

लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज करा रही शहनाज ने आरोप लगाया है कि उनके भाई शानू को पिछले चार महीने से यहां दवाएं दी जा रही हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाहर से दवा लाने की सलाह दी. इससे दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे और मामला जांच तक पहुंचा.

इसकी पुष्टि तब हुई जब दवाओं के सैंपल लखनऊ यूनिवर्सिटी की फार्मेसी लैब में टेस्ट किए गए. फार्मेसी डायरेक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने दवाओं की जांच प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के लिए अलग-अलग टेस्ट किए जाते हैं. डिसइंटिग्रेशन टेस्ट, डिसॉल्यूशन, एस्से और क्लैरिटी जैसे टेस्ट में कई दवाएं फेल पाई गईं.

फार्मेसी लैब में टेस्ट की गईं दवाएं हुई फेल

डॉ. पुष्पेंद्र त्रिपाठी के अनुसार, अगर 500mg की दवा में सिर्फ 400mg कंटेंट मिलता है या दवा शरीर में घुलती नहीं है तो उसे सबस्टैंडर्ड कहा जाता है. यही स्थिति कई दवाओं में सामने आई. खासतौर पर ciprofloxacin टैबलेट्स में यह समस्या दिखी, जो पेट में घुलनी ही नहीं थीं. इंजेक्शन में भी क्लैरिटी और पार्टिकुलेट मैटर की खामियां पाई गईं.

इन जांचों से यह साफ हो गया कि मरीजों को जो दवाएं दी जा रही थीं वो शरीर में असर ही नहीं कर रहीं थीं. यही वजह है कि शानू जैसे मरीजों को इलाज का फायदा नहीं मिला.

Advertisement

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उठाए सख्त कदम

इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन ने बताया कि यूपी मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन ने दोषी कंपनियों पर जुर्माना, स्टॉक वापस लेने और शो कॉज नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की है. सरकार ने साफ कर दिया है कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

---- समाप्त ----