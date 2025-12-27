scorecardresearch
 
लखनऊ: जिस डॉगी के बीमार होने पर 2 सगी बहनों ने किया सुसाइड, अब उसकी भी हुई मौत

लखनऊ में पालतू कुत्ते के बीमार होने और ठीक नहीं होने पर दो सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया था. यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी. वहीं अब बीमार कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया है.

लखनऊ में डॉगी टोनी की भी हुई मौत. (Photo: Ankit Mishra/ITG)
लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में पालतू कुत्ते की बीमारी से मानसिक तनाव में आईं सगी बहनों ने फिनायल पीकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद उनके पालतू कुत्ते टोनी की भी मौत हो गई. टोनी पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और शनिवार सुबह उसकी मौत हुई. परिवार ने कुत्ते के अंतिम संस्कार और क्रिया-कर्म की तैयारी की है.

6 साल से कहीं बाहर नहीं गईं थीं दोनों बहनें

मृतक बहनों की पहचान राधा सिंह (24) और जिया सिंह (22) के रूप में हुई है. दोनों बहनें ग्रेजुएट थीं. परिजनों के मुताबिक दोनों लंबे समय से डिप्रेशन में थीं और सामाजिक जीवन से पूरी तरह कट चुकी थीं. पारा निवासी 65 वर्षीय कैलाश सिंह की दोनों बेटियों ने जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता पाल रखा था, जिसका नाम टोनी था. टोनी पिछले करीब एक महीने से गंभीर रूप से बीमार था.

दोनों बहनों की मौत के बाद घर में जुटी महिलाएं (Photo ITG)
यह भी पढ़ें: भाई की मौत, पिता की बीमारी और डॉगी बीमार... लखनऊ की दो बहनों की कहानी जिन्होंने कुत्ते के लिए दे दी जान

इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था. बहनों को आशंका थी कि कुत्ता नहीं बचेगा. इसी बात को लेकर वे लगातार तनाव में थीं. छोटी बहन जिया सिंह की मानसिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी. कुत्ते की तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों का डिप्रेशन और बढ़ गया. बुधवार को दोनों बहनों ने फिनायल पी लिया और इसकी जानकारी अपनी मां गुलाबा देवी को दी. मां ने तुरंत बड़े बेटे वीर सिंह को फोन कर बुलाया.

वीर के पहुंचने से पहले ही पड़ोसियों की मदद से दोनों को रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही राधा की मौत हो गई. वहीं, जिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों बहनें सोशल मीडिया शादी-पार्टी और अन्य सामाजिक आयोजनों से पूरी तरह दूर रहती थीं. पिछले करीब छह साल से वे कहीं बाहर नहीं गई थीं. मोबाइल और सोशल मीडिया से भी उनका कोई खास जुड़ाव नहीं था. वे ज्यादातर समय अपने कुत्ते के साथ ही बिताती थीं.

टोनी के नहीं खाने पर दोनों बहन भी नहीं खाती थीं खाना

मां के अनुसार फोटो खिंचवाने की बात पर भी वे नाराज हो जाती थीं. दोनों बहनों के बीच गहरा लगाव था. वे परिवार से अलग खाना बनाती थीं और खाने में कुत्ते का हिस्सा जरूर रखती थीं. मोहल्ले के लोगों के अनुसार वे कभी-कभी भूत-प्रेत जैसी आशंकाएं भी जताया करती थीं. परिजनों ने बताया कि इलाज के लिए दोनों को कई बार बालाजी भी ले जाया गया था, लेकिन वहां से लौटने के बाद भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ.

परिवार का मानना था कि उन पर किसी तरह का साया है. पड़ोसियों के मुताबिक, दोनों बहनें अपने डॉगी टोनी से बेहद प्यार करती थीं. अगर कुत्ता खाना नहीं खाता था तो वे भी खाना छोड़ देती थीं. कुत्ते की बीमारी के बाद से उनका तनाव और बढ़ गया था. फिलहाल पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली है.

---- समाप्त ----
