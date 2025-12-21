लखनऊ: पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम, युवक की पीट-पीटकर हत्या, पत्नी पर हमला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 26 साल के शिव प्रकाश के रूप में हुई है. आरोप है कि हमलावर ने न केवल शिव प्रकाश पर जानलेवा हमला किया, बल्कि बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी पर भी लोहे की रॉड से हमला किया.
घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है. मृतक की पत्नी सविता ने पड़ोस में रहने वाले सतीश पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. सविता के अनुसार, आरोपी सतीश उनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहता है और उसका शिव प्रकाश से लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस विवाद को लेकर पहले भी सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है.
पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या
सविता ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब एक बजे सतीश गाली-गलौज करते हुए उनके घर के बाहर पहुंचा और गेट पर लात मारने लगा. शोर सुनकर जब शिव प्रकाश ने दरवाजा खोला, तो आरोपी उसे जबरन घसीटते हुए सड़क पर ले गया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर दिए. जब सविता अपने पति को बचाने के लिए आगे आईं, तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया.
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और गंभीर रूप से घायल शिव प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बीच-बचाव में पत्नी पर भी लोहे की रॉड से हमला
वहीं इस मामले में मृतक के पिता शिवदीन ने एक अलग ही आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि शिव प्रकाश की पत्नी सविता के आरोपी सतीश के साथ अवैध संबंध थे और इसी वजह से परिवार में तनाव रहता था. पिता का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में सविता और उसकी बहन कविता की भी भूमिका हो सकती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है.
पारा थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में सभी आरोपों और तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है. पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है.