अवैध संबंध पर पत्नी से की मारपीट..., आधी रात घर पहुंचे प्रेमी ने रॉड से पीटकर ले ली पति की जान

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पति को पत्नी के अवैध संबंध मे रोका टोकी भारी पड़ गए. उसकी पत्नी के प्रेमी ने पति शिव प्रकाश की लोहे के रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि शिव प्रकाश की पत्नी सविता ने अपने प्रेमी सतीश और बहन कविता के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना आधी रात करीब ढाई बजे हुई, जब सतीश घर के बाहर पहुंचा और शिव प्रकाश को घसीटते हुए सड़क पर ले गया.फिर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए जिससे उसकी मौत हो गयी. आरोप है की मृतक की पत्नी ने भी हत्या में प्रेमी की मदद की थी.

मृतक के पिता शिवदीन नें आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की. उन्होंने बताया कि शिव प्रकाश बेहद गरीब था और मजदूरी कर परिवार चलाता था. उसके दो बेटे 10 साल का नीतिश और 7 साल का रौनक हैं, जो फिलहाल ननिहाल में रहते हैं. पत्नी से मिलने के लिए उसका प्रेमी अक्सर घर आया करता था. शिवदीन इसका विरोध पति करता था और पत्नी से कभी- कभी इस बात पर झगड़ा होता था. यही नहीं, मृतक ने घटना के दिन पत्नी की इस अवध संबंध से नाराज होकर पिटाई भी कर दी थी जिसके बाद पत्नी नें इसकी सुचना प्रेमी को दी और प्रेमी नें घटना को अंजाम दिया.

परिजनों का आरोप है कि यह हत्या पहले से चल रहे अवैध संबंधों और पुलिस की लापरवाही का नतीजा है. मृतक के ससुर राम प्रसाद ने बताया कि आरोपी प्रेमी सतीश पहले भी अवैध सम्बंधों की रोका टोकी पर कई बार घर में घुसकर मारपीट और धमकी दे चुका था. 20 जुलाई को उसने मृतक के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत थाने में दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ता गया.

पुलिस का कहना है कि मामले में मृतक की पत्नी सविता, उसके प्रेमी सतीश और बहन कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है. वहीं, सविता के बयान लगातार बदलते रहे हैं. पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच में जुटी है.

