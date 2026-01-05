'5 लाख दो नहीं तो अश्लील वीडियो कर दूंगा वायरल', लखनऊ में मालकिन को ड्राइवर की धमकी

लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से ब्लैकमेलिंग और धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर पर अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने, चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोपी 5 लाख रुपये की मांग कर रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी हनुमान सिंह निवासी राजस्थान बीते ढाई से तीन साल से उनके यहां ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था. इस दौरान आरोपी का घर के भीतर आना-जाना था. महिला का आरोप है कि आरोपी ने वेतन के अलावा अपनी मां के कैंसर इलाज के नाम पर उनसे करीब 5 लाख रुपये उधार लिए थे और धीरे-धीरे लौटाने का भरोसा दिया था. कुछ समय पहले वह अचानक नौकरी छोड़कर फरार हो गया.

पीड़िता ने बताया कि आरोपी के जाने के बाद जब घर का सामान चेक किया गया तो सोने के जेवरात और करीब 50 हजार रुपये नकद गायब मिले. पीड़िता को आशंका है कि यह चोरी भी उसी ने की है. इसके बाद आरोपी ने फोन कर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी धमकी दे रहा है कि उसके पास उनके अश्लील फोटो और वीडियो हैं. यदि 5 लाख रुपये नहीं दिए गए तो वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. साथ ही आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे महिला और उसका परिवार दहशत में आ गया. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले में तालकटोरा थाना के इंस्पेक्टर कुलदीप का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----