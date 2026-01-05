scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'5 लाख दो नहीं तो अश्लील वीडियो कर दूंगा वायरल', लखनऊ में मालकिन को ड्राइवर की धमकी

लखनऊ के राजाजीपुरम में एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर हनुमान सिंह पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है. आरोपी ने उधार लिए 5 लाख रुपये लौटाने के बजाय अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी है. पुलिस ने चोरी, धमकी और उगाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
लखनऊ में ब्लैकमेलिंग का मामला (Photo- ITG)
लखनऊ में ब्लैकमेलिंग का मामला (Photo- ITG)

लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से ब्लैकमेलिंग और धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर पर अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने, चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोपी 5 लाख रुपये की मांग कर रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी हनुमान सिंह निवासी राजस्थान बीते ढाई से तीन साल से उनके यहां ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था. इस दौरान आरोपी का घर के भीतर आना-जाना था. महिला का आरोप है कि आरोपी ने वेतन के अलावा अपनी मां के कैंसर इलाज के नाम पर उनसे करीब 5 लाख रुपये उधार लिए थे और धीरे-धीरे लौटाने का भरोसा दिया था. कुछ समय पहले वह अचानक नौकरी छोड़कर फरार हो गया. 

पीड़िता ने बताया कि आरोपी के जाने के बाद जब घर का सामान चेक किया गया तो सोने के जेवरात और करीब 50 हजार रुपये नकद गायब मिले. पीड़िता को आशंका है कि यह चोरी भी उसी ने की है. इसके बाद आरोपी ने फोन कर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

गोमती नदी में शुरू होगी वाटर मेट्रो, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत! जानें प्लान
चार बार दिया गया था नोटिस.(Photo: Kumar Abhishek/ITG)
'खुद आई हूं...', 4 नोटिस के बाद नेहा सिंह राठौर पहुंचीं थाने, पहलगाम हमले पर दी थी विवादित बयान
(Photo: Representational)
UP पुलिस में बड़ा फेरबदल... 50 IPS अफसरों का प्रमोशन, कई जिलों में तैनात होंगे नए कप्तान
राज्यपाल ने जय प्रकाश सैनी को लखनऊ का कुलपति नियुक्त किया. (Photo: mmmut.ac.in)
प्रो. जय प्रकाश सैनी लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति हुए नियुक्त, जल्द ही संभालेंगे कार्यभार
up police prompt justice for victim within 24 hours
CM योगी की सख्ती से मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला न्याय, जानें खबर

पीड़िता का कहना है कि आरोपी धमकी दे रहा है कि उसके पास उनके अश्लील फोटो और वीडियो हैं. यदि 5 लाख रुपये नहीं दिए गए तो वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. साथ ही आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे महिला और उसका परिवार दहशत में आ गया. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले में तालकटोरा थाना के इंस्पेक्टर कुलदीप का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement