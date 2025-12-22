scorecardresearch
 
ठगी का नया हथकंडा, व्हाट्सएप पर भेजी एक्सिडेंट की फोटो, क्लिक करते ही अकाउंट से उड़े लाखों

बाराबंकी में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए सड़क हादसे की फर्जी फोटो भेजकर एक युवक का मोबाइल हैक कर लिया.व्हाट्सएप पर आई एपीके फाइल डाउनलोड करते ही खाते से 4.44 लाख रुपये निकल गए.पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

लखनऊ में व्हाट्सएप के जरिए साइबर फ्रॉड (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में साइबर ठगों ने ठगी का एक नया और चौंकाने वाला तरीका अपनाया है. व्हाट्सएप पर सड़क हादसे की फर्जी फोटो भेजकर एक युवक का मोबाइल हैक कर लिया गया और कुछ ही मिनटों में उसके बैंक खाते से 4 लाख 44 हजार रुपये उड़ा लिए गए.

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दरअसल, गल्ला मंडी निवासी प्रशांत वर्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को हादसे की सूचना देने वाला बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और मृतक की जेब से आपका (प्रशांत वर्मा) का पहचान पत्र मिला है. घबराए प्रशांत को व्हाट्सएप पर हादसे की एक फोटो भेजी गई, जिसे डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते से लगातार ट्रांजैक्शन होने लगे.

पुलिस जांच में सामने आया है कि भेजी गई फोटो दरअसल एपीके फाइल थी. जैसे ही पीड़ित ने उस फाइल को खोला, साइबर ठगों को उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल गया और उन्होंने बैंक खाते से रकम निकाल ली. पुलिस के अनुसार, इसी तरह की एपीके फाइल भेजकर साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं.

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप पर आई फोटो और एपीके फाइल को न खोलें. पार्ट टाइम जॉब, टास्क या निवेश के नाम पर मिलने वाले लालच से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं.


 

