UP: खून से लथपथ मिली 9वीं की छात्रा, ICU में जिंदगी की जंग और मां का टूटता भरोसा, बोली दोस्तों ने गलत किया, क्रिसमस पर घूमने गई थी मॉल

लखनऊ के PGI थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कक्षा-9 की एक छात्रा सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में मिली. गंभीर अवस्था में उसे SGPGI ट्रॉमा सेंटर के ICU में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार छात्रा पिछले पांच दिनों से होश में नहीं आई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पीड़िता की मां ने बेटी की सहेलियों और दोस्तों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मां का कहना है कि यह सिर्फ सड़क हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है.

पीड़िता की मां नीतू सिंह परिवार के साथ आशियाना इलाके में रहती हैं और एक दुकान में काम करती हैं. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा-9 की छात्रा है. 25 दिसंबर को सबसे पहले बेटी की एक दोस्त का फोन आया, जिसमें उसे घूमने भेजने की बात कही गई. मना करने पर दूसरी दोस्त का कॉल आया, जिसने भरोसा दिलाया कि वह बेटी के साथ जाएगी. इसके बाद बेटी दोस्तों के साथ चली गई.

9वीं की छात्रा खून से लथपथ सड़क पर मिली

नीतू सिंह के अनुसार सभी दोस्त आलमबाग स्थित फीनिक्स पलासियो मॉल जाने की बात कहकर निकले थे. बाद में सभी विश्वनाथ एकेडमी स्कूल की ओर गए. देर होने पर मां ने बेटी को कई बार कॉल किया. अंत में बेटी ने फोन उठाकर बताया कि वे लुलु मॉल पर हैं और जल्द लौट रहे हैं.

इसके करीब दस मिनट बाद एक दोस्त का फोन आया और बताया गया कि रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बेटी घायल हो गई है. परिजन तुरंत SGPGI पहुंचे. वहां पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने छात्रा को कार से अस्पताल पहुंचाया था.

मां का आरोप है कि अगर हादसा हुआ था तो दोस्तों को तुरंत पुलिस और परिवार को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. घटनास्थल के आसपास के लोगों को भी किसी एक्सीडेंट की जानकारी नहीं है. घटना के बाद से छात्रा के दो दोस्त निखिल और आइबा खान फरार बताए जा रहे हैं. दोनों अस्पताल में हालचाल लेने तक नहीं आए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

PGI थाना इंस्पेक्टर ने बताया कि लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. ACP गोसाईगंज ऋषभ यादव ने कहा कि परिजनों की तहरीर पर टीम गठित कर जांच की जा रही है. CCTV फुटेज, कॉल डिटेल्स और मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



