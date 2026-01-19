मांग में सिंदूर और लाल जोड़े में सजी पूर्व प्रेमिका को देख नहीं सका प्रेमी, गन्ने के खेत में बुलाया और...

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्यार के नाम पर हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. नवाबगंज थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. कारण सिर्फ इतना था कि युवती की शादी किसी और से हो गई थी.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार मैनपुर गांव की रहने वाली 20 वर्षीय युवती की शादी दिसंबर महीने में सरकारी सामूहिक विवाह योजना के तहत मनकापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल में रह रही थी. दो दिन पहले वह मायके आई थी.

20 वर्षीय युवती की गला दबाकर हत्या

16 जनवरी को युवती घर से बाहर निकली थी लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अगले दिन सुबह गांव के पास गन्ने के खेत में उसका शव पड़े होने की सूचना मिली. शव पूरी तरह कपड़ों में था. सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के परिजनों ने गांव के ही राजकुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजकुमार और युवती के बीच पहले प्रेम संबंध थे.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि राजकुमार को प्रेमिका की शादी बर्दाश्त नहीं हुई. ससुराल से मायके आई युवती को उसने गन्ने के खेत में बुलाया और रस्सी से गला कस दिया जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की आगे की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----