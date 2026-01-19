scorecardresearch
 
मांग में सिंदूर और लाल जोड़े में सजी पूर्व प्रेमिका को देख नहीं सका प्रेमी, गन्ने के खेत में बुलाया और...

गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. प्रेमिका की दूसरी जगह शादी होने से नाराज प्रेमी ने मायके आई विवाहिता को गन्ने के खेत में बुलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

प्रेमी ने कर दी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्यार के नाम पर हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. नवाबगंज थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. कारण सिर्फ इतना था कि युवती की शादी किसी और से हो गई थी.

पुलिस के अनुसार मैनपुर गांव की रहने वाली 20 वर्षीय युवती की शादी दिसंबर महीने में सरकारी सामूहिक विवाह योजना के तहत मनकापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल में रह रही थी. दो दिन पहले वह मायके आई थी.

20 वर्षीय युवती की गला दबाकर हत्या

16 जनवरी को युवती घर से बाहर निकली थी लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अगले दिन सुबह गांव के पास गन्ने के खेत में उसका शव पड़े होने की सूचना मिली. शव पूरी तरह कपड़ों में था. सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के परिजनों ने गांव के ही राजकुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजकुमार और युवती के बीच पहले प्रेम संबंध थे.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि राजकुमार को प्रेमिका की शादी बर्दाश्त नहीं हुई. ससुराल से मायके आई युवती को उसने गन्ने के खेत में बुलाया और रस्सी से गला कस दिया जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की आगे की जांच की जा रही है.

