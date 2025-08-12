scorecardresearch
 

UP: मैनपुरी में जमीनी विवाद पर जातिगत हिंसा, दबंगों का दलित परिवार पर पथराव, महिला समेत कई घायल

मैनपुरी में जमीनी विवाद जातिगत हिंसा में बदल गया. करहल थाना क्षेत्र के उरथान गांव में दबंगों ने दलित परिवार पर ईंट-पत्थरों से हमला किया, जिसमें महिला सहित कई लोग घायल हुए. जातिसूचक गालियां और धमकियां भी दी गईं. पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई और भूमि विवाद की जांच शुरू कर दी है.

दबंगों ने दलित परिवार पर ईंट-पत्थरों से हमला किया.(Photo: Pushpendra Singh/ITG)
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम उरथान में जमीनी विवाद ने जातिगत हिंसा का रूप ले लिया. घटना 11 अगस्त की है, जब गांव में एक दलित परिवार के घर के सामने दबंगों ने नींव भरकर रास्ता बंद करने की कोशिश की. पीड़िता राधा देवी बाल्मीकि ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर राजू, बबलू, बंटी, अवनीश और रामसेवक शाक्य ने उनके परिवार पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया.

पथराव में उनकी बेटी कविता के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि पति और बहू मोना भी घायल हो गए. राधा देवी का कहना है कि आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और धमकी दी कि उनके परिवार को गांव में नहीं रहने देंगे. पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि थाना पुलिस ने उनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की.

यह भी पढ़ें: UP:मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, बिजली के खंभे से बाइक टकराने पर दो लोगों की मौत

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं भी पथराव करती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही मामले में जांच की जा रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

देखें वीडियो...

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने बताया कि करहल थाना क्षेत्र के ग्राम उरथान में ग्राम समाज की जमीन से रास्ता निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है और राजस्व टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया जा रहा है. जांच के आधार पर यह तय होगा कि जमीन ग्राम समाज की है या किसी के व्यक्तिगत हक की और उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

