UP: मैनपुरी में जमीनी विवाद पर जातिगत हिंसा, दबंगों का दलित परिवार पर पथराव, महिला समेत कई घायल

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम उरथान में जमीनी विवाद ने जातिगत हिंसा का रूप ले लिया. घटना 11 अगस्त की है, जब गांव में एक दलित परिवार के घर के सामने दबंगों ने नींव भरकर रास्ता बंद करने की कोशिश की. पीड़िता राधा देवी बाल्मीकि ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर राजू, बबलू, बंटी, अवनीश और रामसेवक शाक्य ने उनके परिवार पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया.

पथराव में उनकी बेटी कविता के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि पति और बहू मोना भी घायल हो गए. राधा देवी का कहना है कि आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और धमकी दी कि उनके परिवार को गांव में नहीं रहने देंगे. पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि थाना पुलिस ने उनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं भी पथराव करती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही मामले में जांच की जा रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने बताया कि करहल थाना क्षेत्र के ग्राम उरथान में ग्राम समाज की जमीन से रास्ता निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है और राजस्व टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया जा रहा है. जांच के आधार पर यह तय होगा कि जमीन ग्राम समाज की है या किसी के व्यक्तिगत हक की और उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

