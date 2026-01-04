scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोली मारी, लाश के 3 टुकड़े किए, बोरी में भरकर हिंडन नदी में फेंका... बागपत के फैसल हत्याकांड में लेडी गैंगस्टर रिहाना गिरफ्तार

बागपत पुलिस ने सनसनीखेज फैसल हत्याकांड में फरार महिला गैंगस्टर रिहाना को गिरफ्तार कर लिया है. फरवरी 2025 में महज 3 हजार रुपये के विवाद में फैसल की गोली मारकर हत्या की गई थी. इसके बाद रिहाना और उसके साथियों ने शव के तीन टुकड़े कर हिंडन नदी में फेंक दिए थे. रिहाना पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.

Advertisement
X
बागपत के फैसल हत्याकांड में गिरफ्तार रिहाना और इनाम (Photo- ITG)
बागपत के फैसल हत्याकांड में गिरफ्तार रिहाना और इनाम (Photo- ITG)

यूपी के बागपत में हुए सनसनीखेज फैसल हत्याकांड में शामिल महिला गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ये हत्याकांड फरवरी 2025 में हुआ था. महिला गैंगस्टर का नाम रिहाना है. उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नौजवान को तीन टुकड़ों में काट डाला था. 

आपको बता दें कि रिहाना लंबे समय से फरार चल रही थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. उसपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई. रिहाना अब उस फैसल हत्याकांड में पकड़ी गई है जिसे पहले गोली मारी गई, फिर 3 हजार रुपये के विवाद में 3 टुकड़ों में काटकर बोरों में भरकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया था.  

दरअसल, 15 फरवरी 2025 को छपरौली थाना क्षेत्र में फैसल हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया था. उस वक्त जांच में सामने आया कि महज़ 3 हजार के विवाद में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया. इस साजिश का मास्टरमाइंड था परवेज कुरैशी जिसने फैसल से कुछ पैसे लिए थे, जिनमें 3 हजार रुपये बचे थे जिन्हें फैसल मांगता था, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ था. 

सम्बंधित ख़बरें

woman molested and given triple talaq
भाभी को देवर ने कमरे में खींचा, शौहर बोला- दहेज नहीं लाई तो दिक्कत क्या है?
बागपत में सिगरेट वाले बाबा का दरबार. (Photo: Screengrab)
बागपत में सिगरेट वाले बाबा... दरबार में भीड़, दावा- कश लगाते ही धुएं से भाग जाते हैं भूत-प्रेत
panchayat
सलवार कमीज और कुर्ता पहनो, भूल जाओ स्मार्टफोन..., बागपत पंचायत का फरमान
मौत से पहले 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने बनाया वीडियो
Woman making video
'8 माह की प्रेग्नेंट हूं...' वीडियो बनाते हुए पति ने छीना फोन, फिर मिली पत्नी की लाश
Advertisement

जिसके बाद परवेज ने अपने दोस्त फैसल को मौत के घाट उतारने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया. परवेज ने अपनी महिला मित्र शमा के जरिए फैसल को प्रेमजाल में फंसवाया. मोबाइल कॉल और मीठी बातों से नजदीकियां बढ़ाई गईं और फिर उसे मिलने बुलाया गया. मुलाकात के दौरान फैसल को पहले नींद की गोलियां खिलाई गईं और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए शव के तीन टुकड़े किए गए और बोरे में भरकर हिंडन नदी में फेंक दिए गए. 

मृतक फैसल

जांच में सामने आया इस हत्याकांड के लिए सुपारी की रकम तय हुई थी जिसमें 5 लाख शमा और अभिषेक को दिए गए थे. इस पूरे हत्याकांड में परवेज कुरैशी, शमा, सावेज, दानिश, अभिषेक, सुनील त्यागी, इनाम और रिहाना शामिल थे. जिनमें रिहाना और इनाम फरार थे, जबकि बाकी सभी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी थी. 

अब थाना छपरौली पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रिहाना व इनाम को भी गिरफ्तार कर लिया है. रिहाना लंबे समय से फरार चल रही थी और उस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. वहीं, बागपत पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि फैसल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement