गोली मारी, लाश के 3 टुकड़े किए, बोरी में भरकर हिंडन नदी में फेंका... बागपत के फैसल हत्याकांड में लेडी गैंगस्टर रिहाना गिरफ्तार

यूपी के बागपत में हुए सनसनीखेज फैसल हत्याकांड में शामिल महिला गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ये हत्याकांड फरवरी 2025 में हुआ था. महिला गैंगस्टर का नाम रिहाना है. उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नौजवान को तीन टुकड़ों में काट डाला था.

और पढ़ें

आपको बता दें कि रिहाना लंबे समय से फरार चल रही थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. उसपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई. रिहाना अब उस फैसल हत्याकांड में पकड़ी गई है जिसे पहले गोली मारी गई, फिर 3 हजार रुपये के विवाद में 3 टुकड़ों में काटकर बोरों में भरकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया था.

दरअसल, 15 फरवरी 2025 को छपरौली थाना क्षेत्र में फैसल हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया था. उस वक्त जांच में सामने आया कि महज़ 3 हजार के विवाद में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया. इस साजिश का मास्टरमाइंड था परवेज कुरैशी जिसने फैसल से कुछ पैसे लिए थे, जिनमें 3 हजार रुपये बचे थे जिन्हें फैसल मांगता था, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ था.

Advertisement

जिसके बाद परवेज ने अपने दोस्त फैसल को मौत के घाट उतारने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया. परवेज ने अपनी महिला मित्र शमा के जरिए फैसल को प्रेमजाल में फंसवाया. मोबाइल कॉल और मीठी बातों से नजदीकियां बढ़ाई गईं और फिर उसे मिलने बुलाया गया. मुलाकात के दौरान फैसल को पहले नींद की गोलियां खिलाई गईं और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए शव के तीन टुकड़े किए गए और बोरे में भरकर हिंडन नदी में फेंक दिए गए.

मृतक फैसल

जांच में सामने आया इस हत्याकांड के लिए सुपारी की रकम तय हुई थी जिसमें 5 लाख शमा और अभिषेक को दिए गए थे. इस पूरे हत्याकांड में परवेज कुरैशी, शमा, सावेज, दानिश, अभिषेक, सुनील त्यागी, इनाम और रिहाना शामिल थे. जिनमें रिहाना और इनाम फरार थे, जबकि बाकी सभी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी थी.

अब थाना छपरौली पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रिहाना व इनाम को भी गिरफ्तार कर लिया है. रिहाना लंबे समय से फरार चल रही थी और उस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. वहीं, बागपत पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि फैसल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----