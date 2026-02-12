KGMU में फिर शर्मनाक कांड... कमरे में बुलाकर प्रोफेसर ने किया यौन शोषण, रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में यौन उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है. पीडियाट्रिक विभाग की एमडी रेजिडेंट डॉक्टर ने विभाग के एक एडिशनल प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और सेक्सुअल हरैसमेंट का आरोप लगाया है. शिकायत मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है और डिपार्टमेंट में आरोपी की एंट्री बैन कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, रेजिडेंट डॉक्टर ने शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रोफेसर ने उन्हें कमरे में बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और छेड़छाड़ की.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए KGMU प्रशासन ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया. यूनिवर्सिटी प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा है कि आरोपी एडिशनल प्रोफेसर के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके.

प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति (विशाखा कमेटी/ICC) का गठन कर दिया है. समिति पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

गौरतलब है कि KGMU में पिछले करीब 50 दिनों के भीतर यौन उत्पीड़न से जुड़ा यह तीसरा मामला बताया जा रहा है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने संस्थान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर बिहैवियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल प्रशासन का कहना है कि पीड़ित छात्रा की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जांच पूरी तरह निष्पक्ष व समयबद्ध तरीके से कराई जाएगी.

