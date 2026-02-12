scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KGMU में फिर शर्मनाक कांड... कमरे में बुलाकर प्रोफेसर ने किया यौन शोषण, रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप

लखनऊ के KGMU में पीडियाट्रिक विभाग की एक रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर को तत्काल सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित कर दी है. विभाग में आरोपी की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है.

Advertisement
X
रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)
रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में यौन उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है. पीडियाट्रिक विभाग की एमडी रेजिडेंट डॉक्टर ने विभाग के एक एडिशनल प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और सेक्सुअल हरैसमेंट का आरोप लगाया है. शिकायत मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है और डिपार्टमेंट में आरोपी की एंट्री बैन कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, रेजिडेंट डॉक्टर ने शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रोफेसर ने उन्हें कमरे में बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और छेड़छाड़ की. 

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए KGMU प्रशासन ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया. यूनिवर्सिटी प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा है कि आरोपी एडिशनल प्रोफेसर के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके.

सम्बंधित ख़बरें

demand to demolish mazars at kjmu and related controversies
केजीएमयू में धर्मांतरण की बड़ी साजिश
Action accelerates in KGMU conversion case in Lucknow
केजीएमयू धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज, आरोपी डॉ. रमीज पर University लेगी ये एक्शन
सांकेतिक तस्वीर
केजीएमयू ने रचा इतिहास, मरीज के शरीर में एक साथ ट्रांसप्लांट किए गए दो अंग
चार दिनों से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन जारी है
लखनऊः डॉक्टर्स की हड़ताल, 5 मरीजों की मौत
बेसुध हालत में था मरीज
मरीज के साथ डॉक्टर ने की मारपीट, वीडियो वायरल

यह भी पढ़ें: केजीएमयू धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज, आरोपी डॉ. रमीज पर University लेगी ये एक्शन

प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति (विशाखा कमेटी/ICC) का गठन कर दिया है. समिति पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

गौरतलब है कि KGMU में पिछले करीब 50 दिनों के भीतर यौन उत्पीड़न से जुड़ा यह तीसरा मामला बताया जा रहा है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने संस्थान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर बिहैवियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल प्रशासन का कहना है कि पीड़ित छात्रा की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जांच पूरी तरह निष्पक्ष व समयबद्ध तरीके से कराई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement