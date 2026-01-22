scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शंकराचार्य विवाद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नरम रुख, बोले- पूज्य शंकराचार्य जी...

शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया. इससे पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था और माघ मेले में स्नान को लेकर विवाद हुआ था. बयान को वसंत पंचमी से पहले अहम माना जा रहा है.

Advertisement
X
शंकराचार्य विवाद के बीच केशव मौर्य का बयान (Photo: ITG)
शंकराचार्य विवाद के बीच केशव मौर्य का बयान (Photo: ITG)

अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, इसे लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है. उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और कहा कि वह अच्छे से स्नान करें और इस विषय को यहीं खत्म करें. यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य पद को लेकर विवाद तेज है.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमि का जिक्र किया था. वहीं प्रयागराज प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर पूछा था कि वह खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं, जबकि उनके पद से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. प्रशासन के नोटिस के बाद यह विवाद और गहरा गया.

 डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अहम बयान

सम्बंधित ख़बरें

Conflict between Uttar Pradesh government and Shankaracharya Avimukteshwaranand
क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं लिख सकते? देखें विशेष
swami avimukteshwara nand
कौन हैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दे रहे हैं चुनौती
Swami Avimukteshwaranand and mela administration dispute continues
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की माघ मेला में एंट्री बैन की तैयारी, क्या वजह?
Controversy over Swami Avimukteshwaranand's bathing on Mauni Amavasya
क्या शंकराचार्य पदवी पर घिर गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? देखें
Shankaracharya Avimukteshwaranand. (File Photo: ITG)
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगेंगे प्रतिबंध, जमीन भी ली जाएगी? मेला अथॉरिटी ने भेजा था नोटिस

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए थे. मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोक दिया था. इसके बाद शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई थी. इस घटना से नाराज होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना शुरू कर दिया था.

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बढ़ी चर्चा

Advertisement

इसी बीच वसंत पंचमी के स्नान से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान सामने आया है, जिसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है. उन्होंने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूरे विवाद को समाप्त करने की बात कही. उनके बयान से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement