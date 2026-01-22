शंकराचार्य विवाद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नरम रुख, बोले- पूज्य शंकराचार्य जी...

अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, इसे लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है. उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और कहा कि वह अच्छे से स्नान करें और इस विषय को यहीं खत्म करें. यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य पद को लेकर विवाद तेज है.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमि का जिक्र किया था. वहीं प्रयागराज प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर पूछा था कि वह खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं, जबकि उनके पद से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. प्रशासन के नोटिस के बाद यह विवाद और गहरा गया.

डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अहम बयान

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए थे. मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोक दिया था. इसके बाद शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई थी. इस घटना से नाराज होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना शुरू कर दिया था.

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बढ़ी चर्चा

इसी बीच वसंत पंचमी के स्नान से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान सामने आया है, जिसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है. उन्होंने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूरे विवाद को समाप्त करने की बात कही. उनके बयान से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है.

