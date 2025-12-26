कौशांबी में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते लापता हुआ 18 महीने का मासूम, तालाब में मिला शव

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव में घर के बाहर खेल रहा 18 महीने का मासूम अचानक लापता हो गया. परिजनों की तलाश के बावजूद जब बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, तो कुछ घंटे बाद घर के सामने स्थित तालाब में उसका शव उतराता हुआ मिला. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मच गया.

घर के पास खेलते-खेलते अचानक लापता हुआ मासूम

जानकारी के अनुसार, कमालपुर निवासी सुन्नू सल्मानी किसान हैं. उनका 18 महीने का बेटा आदियान उर्फ शाहिद दोपहर के समय घर के पास खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक नजरों से ओझल हो गया. परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन शुरू की, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका.

घंटों की तलाश के बाद तालाब में उतराता मिला शव

शाम के समय जब परिजन और ग्रामीण तालाब की ओर पहुंचे, तो वहां बच्चे का शव पानी में उतराता हुआ दिखाई दिया. मासूम की लाश देखते ही मां बुसरा सल्मानी समेत परिवार के अन्य सदस्य फूट-फूटकर रोने लगे. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.

लाश देखते ही परिजनों में मचा कोहराम

सूचना मिलते ही कड़ा धाम कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा दुर्घटनावश हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.

इस मामले को लेकर सिराथू के सीओ संतोष कुमार ने बताया कि तालाब में एक 18 महीने के मासूम का शव मिला है. शुरुआती तौर पर यह मामला डूबने से मौत का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

