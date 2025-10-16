scorecardresearch
 

मां की 'फिरौती योजना'...एक लाख रुपये लेने के लिए बेटे के अपहरण का रचा ड्रामा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक मां ने अपने ही 10 साल के बेटे के अपहरण का नाटक रचकर अपने पिता से एक लाख रुपये की फिरौती मांग ली. पुलिस ने बच्चे को उसके घर से सुरक्षित बरामद कर लिया और जांच में पूरा मामला झूठा निकला. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

घर से सुरक्षित बरामद हुआ बच्चा (Photo: Screengrab)
घर से सुरक्षित बरामद हुआ बच्चा (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक मां ने अपने ही बेटे के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली ताकि वह अपने पिता से एक लाख रुपये वसूल सके. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो सारा सच सामने आ गया.

एक लाख रुपये के लिए महिला ने रची साजिश

पूरा मामला मोहब्बतपुर पइंसा गांव का है. यहां की रहने वाली शाहीन नाम की महिला ने अपने 10 साल के बेटे अर्शलाल को घर में बंद कर दिया और मायके में एक पत्र फेंक दिया. उस पत्र में लिखा था कि यदि एक लाख रुपये नहीं दिए गए तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी. इस धमकी भरे पत्र से परिवार में हड़कंप मच गया.

शाहीन ने मंगलवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा लापता हो गया है. उसने अज्ञात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया. अगले ही दिन बच्चे के नाना शम्स उद्दीन ने पुलिस को वह फिरौती वाला पत्र दिखाया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया.

घर से ही बरामद हुआ बच्चा

पइंसा कोतवाली के इंस्पेक्टर रोशन लाल ने जांच शुरू की. टीम ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया. इसी दौरान घर के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो बच्चा उसी घर में मौजूद था. पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसे उसकी मां ने ही अंदर बंद कर दिया था और कहा था कि "नाना से पैसे लेने हैं, बाहर मत निकलना.'

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि यह पूरा मामला महिला की झूठी साजिश थी. उसने बेटे के अपहरण का ड्रामा रचा ताकि अपने पिता से रुपये वसूल सके. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

 

