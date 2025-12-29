scorecardresearch
 
कौशांबी: क्रिकेट मैच के दौरान बवाल, CO की अगुवाई वाली पुलिस लाइन की टीम ने युवक को पीटा

कौशाम्बी में रविवार को क्रिकेट का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया. जहां कौशाम्बी पुलिस लाइन की क्रिकेट टीम और बरुआ टीम के बीच विवाद हो गया. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

कौशाम्बी में क्रिकेट मैच के दौरान बवाल. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
यूपी के कौशाम्बी जिले में क्रिकेट मैदान जंग का अखाड़ा बन गया. एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पुलिस टीम और दूसरी टीम के खिलाड़ियों के बीच जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि दो पुलिसकर्मियों ने इस दौरान मारपीट किया. जिसके बाद मैदान में जमकर हंगामा हुआ. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मैदान में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं.

सीओ की अगुवाई में उतरी थी पुलिस लाइन की टीम

यह पूरा मामला पश्चिमशरीरा स्थित मिनी स्टेडियम का है, जहां जय मां झारखंडी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था. रविवार को खेले जा रहे चौथे लीग मुकाबले में कौशाम्बी पुलिस लाइन की टीम और अंकुर इलेवन बरुवा के बीच मैच खेला जा रहा था. टॉस जीतकर सीओ मंझनपुर शिवांक सिंह की अगुवाई वाली पुलिस टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जिसके बाद बरुवा टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 168 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: जिस लड़की से हुई सगाई, उसी का रिकॉर्ड कर लिया अश्लील वीडियो... फोन कर मंगेतर मांगने लगा 1 करोड़ रुपये, FIR दर्ज

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुलिस टीम की शुरुआत ठीक रही, लेकिन सीओ मंझनपुर शिवांग सिंह 16 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए उपेंद्र को गेंदबाज सूरज मिश्र ने पहली ही गेंद डाली. इसी दौरान गेंद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि मैच देख रहे कुछ पुलिसकर्मियों और एक शिक्षक ने बरुवा टीम के गेंदबाज सूरज मिश्र के साथ मारपीट की.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दर्शकों में आक्रोश फैल गया और भीड़ मैदान में उतर आई. स्थिति बिगड़ती देख सीओ मंझनपुर मैदान छोड़कर निकल गए. जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति सामान्य हुई और मैच दोबारा शुरू कराया गया, जिसमें पुलिस टीम को 61 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

एसपी ने दिए जांच के आदेश

पीड़ित गेंदबाज सूरज मिश्र ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कौशाम्बी एसपी राजेश कुमार ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं. एसपी कौशांबी ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

    Advertisement