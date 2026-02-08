Kanpur: पुलिस के आते ही युवक का खौफनाक कदम... रूम में बंद होकर खुद को लगा ली आग

कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में शनिवार की देर रात सनसनीखेज घटना सामने आई. पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर एक युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और केरोसिन डालकर आग लगा ली. आग से युवक करीब 25 प्रतिशत झुलस गया. उसे गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें

पीड़ित युवक की पहचान कल्याणपुर कला निवासी अनुराग दीक्षित उर्फ राहुल के रूप में हुई है. वह पेशे से कार चालक है. परिजनों का आरोप है कि उसके पड़ोसी पिछले कई दिनों से उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे. इसी को लेकर वे बार-बार झूठी शिकायत कर पुलिस बुला लेते थे.

अनुराग के छोटे भाई का कहना है कि 11 जनवरी 2026 को घर के पास आयोजित भंडारे के दौरान पड़ोसी शिवम कटियार तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए निकला था. विरोध करने पर शिवम ने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. इस हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और सिर में गहरी चोट लगने के कारण उन्हें लगभग 25 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: रात में 6 थानों की पुलिस ने नहीं सुनी बात, सातवें ने कहा-ऐसे लड़के रोज खोते हैं; सुबह मिली लाश

Advertisement

इस मामले में कल्याणपुर पुलिस ने नौ नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. इसके बावजूद आरोपियों पर ठोस कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार लगातार तनाव में था. परिजनों का कहना है कि आरोपी पक्ष समझौते का दबाव बनाने के लिए झूठी सूचनाएं देकर पुलिस को बुलाता रहता था.

शनिवार की रात भी इसी तरह पथराव की झूठी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच किए अनुराग को थाने चलने के लिए कहा. इससे घबराकर वह घर के अंदर चला गया और खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है. फिलहाल उसका इलाज जारी है. घटना को लेकर तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है. जांच के दौरान यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----